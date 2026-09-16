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Sparks - Kimono My House (coloured) (5014797912274) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sparks - Kimono My House (coloured) (5014797912274) виниловая пластинка

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Sparks - Kimono My House (coloured) (5014797912274) виниловая пластинка - фото 1
Sparks - Kimono My House (coloured) (5014797912274) виниловая пластинка - фото 2
Sparks - Kimono My House (coloured) (5014797912274) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
Kimono My House
Жанр
Synth-pop, Post Punk
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sparks - Kimono My House (coloured) (5014797912274) виниловая пластинка - фото 1
  • Sparks - Kimono My House (coloured) (5014797912274) виниловая пластинка - фото 2
  • Sparks - Kimono My House (coloured) (5014797912274) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705291
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sparks - Kimono My House (coloured) (5014797912274) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Demon Records
Barcode
[5014797912274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
Kimono My House
Жанр
Synth-pop, Post Punk
Трек-лист
This Town Aint Big Enough For The Both Of Us, Amateur Hour, Falling In Love With Myself Again, Here In Heaven, Thank God Its Not Christmas Hasta Ma?ana, Monsieur, Talent Is An Asset, Complaints, In My Family, Equator
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sparks - Kimono My House (coloured) (5014797912274) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: This Town Aint Big Enough For The Both Of Us, Amateur Hour, Falling In Love With Myself Again, Here In Heaven, Thank God Its Not Christmas Hasta Ma?ana, Monsieur, Talent Is An Asset, Complaints, In My Family, Equator

Отзывы о товаре Sparks - Kimono My House (coloured) (5014797912274) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Demon Records
Barcode
[5014797912274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
Kimono My House
Жанр
Synth-pop, Post Punk
Трек-лист
This Town Aint Big Enough For The Both Of Us, Amateur Hour, Falling In Love With Myself Again, Here In Heaven, Thank God Its Not Christmas Hasta Ma?ana, Monsieur, Talent Is An Asset, Complaints, In My Family, Equator
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: This Town Aint Big Enough For The Both Of Us, Amateur Hour, Falling In Love With Myself Again, Here In Heaven, Thank God Its Not Christmas Hasta Ma?ana, Monsieur, Talent Is An Asset, Complaints, In My Family, Equator
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sparks - Kimono My House (coloured) (5014797912274) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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