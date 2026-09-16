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Ludovico Einaudi - The Summer Portraits (0602468061649) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ludovico Einaudi - The Summer Portraits (0602468061649) виниловая пластинка

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Ludovico Einaudi - The Summer Portraits (0602468061649) виниловая пластинка - фото 1
Ludovico Einaudi - The Summer Portraits (0602468061649) виниловая пластинка - фото 2
Ludovico Einaudi - The Summer Portraits (0602468061649) виниловая пластинка - фото 3
Ludovico Einaudi - The Summer Portraits (0602468061649) виниловая пластинка - фото 4
Ludovico Einaudi - The Summer Portraits (0602468061649) виниловая пластинка - фото 5
Ludovico Einaudi - The Summer Portraits (0602468061649) виниловая пластинка - фото 6
Ludovico Einaudi - The Summer Portraits (0602468061649) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
The Summer Portraits
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ludovico Einaudi - The Summer Portraits (0602468061649) виниловая пластинка - фото 1
  • Ludovico Einaudi - The Summer Portraits (0602468061649) виниловая пластинка - фото 2
  • Ludovico Einaudi - The Summer Portraits (0602468061649) виниловая пластинка - фото 3
  • Ludovico Einaudi - The Summer Portraits (0602468061649) виниловая пластинка - фото 4
  • Ludovico Einaudi - The Summer Portraits (0602468061649) виниловая пластинка - фото 5
  • Ludovico Einaudi - The Summer Portraits (0602468061649) виниловая пластинка - фото 6
  • Ludovico Einaudi - The Summer Portraits (0602468061649) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705289
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ludovico Einaudi - The Summer Portraits (0602468061649) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602468061649]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
The Summer Portraits
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Rose Bay, Punta Bianca, Sequence, Pathos, Sun Jay, In Memory Of A Dream, In Limine, Summer Song, Oil On Wood, Episode One, Maria Callas, Santiago
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ludovico Einaudi - The Summer Portraits (0602468061649) виниловая пластинка

Новый альбом Маэстро посвящен воспоминаниям о лете.. «The Summer Portraits», семнадцатый студийный альбом Людовико Эйнауди, представляет собой цикл из 13 композиций. В прошлом году Эйнауди арендовал виллу на средиземноморском острове и обнаружил, что дом украшен примерно сорока прекрасными картинами, написанными маслом. Он узнал, что их сделала женщина, владевшая этим домом и проводившая там каждое лето со своей семьей. «Я начал думать о своем лете, о периоде, когда моя жизнь была тесно связана со всеми моими чувствами, когда дни казались месяцами, а месяцы казались годами.», — говорит Эйнауди. «Чудесный сезон, связанный с самыми прекрасными моментами нашей жизни. Так я начал писать свои картины под музыку. Этот альбом посвящен всем воспоминаниям о нашем бесконечном лете, всем нашим самым прекрасным моментам». Часть альбома была записана на Abbey Road при участии скрипача Теотима Ланглуа де Сварта и оркестровых партий в исполнении струнных Королевского филармонического оркестра под управлением Роберта Эймса. Музыканты, с которыми он много лет сотрудничал — Федерико Мекоцци на скрипке и альте, Реди Хаса на виолончели и мультиинструменталист Франческо Аркури — присутствуют почти во всех песнях альбома. Однако многие песни записывались в уютной домашней студии Эйнауди в сельской местности, где весь опыт был более личным, отражающим суть «Летних портретов».

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602468061649]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
The Summer Portraits
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Rose Bay, Punta Bianca, Sequence, Pathos, Sun Jay, In Memory Of A Dream, In Limine, Summer Song, Oil On Wood, Episode One, Maria Callas, Santiago
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Новый альбом Маэстро посвящен воспоминаниям о лете.. «The Summer Portraits», семнадцатый студийный альбом Людовико Эйнауди, представляет собой цикл из 13 композиций. В прошлом году Эйнауди арендовал виллу на средиземноморском острове и обнаружил, что дом украшен примерно сорока прекрасными картинами, написанными маслом. Он узнал, что их сделала женщина, владевшая этим домом и проводившая там каждое лето со своей семьей. «Я начал думать о своем лете, о периоде, когда моя жизнь была тесно связана со всеми моими чувствами, когда дни казались месяцами, а месяцы казались годами.», — говорит Эйнауди. «Чудесный сезон, связанный с самыми прекрасными моментами нашей жизни. Так я начал писать свои картины под музыку. Этот альбом посвящен всем воспоминаниям о нашем бесконечном лете, всем нашим самым прекрасным моментам». Часть альбома была записана на Abbey Road при участии скрипача Теотима Ланглуа де Сварта и оркестровых партий в исполнении струнных Королевского филармонического оркестра под управлением Роберта Эймса. Музыканты, с которыми он много лет сотрудничал — Федерико Мекоцци на скрипке и альте, Реди Хаса на виолончели и мультиинструменталист Франческо Аркури — присутствуют почти во всех песнях альбома. Однако многие песни записывались в уютной домашней студии Эйнауди в сельской местности, где весь опыт был более личным, отражающим суть «Летних портретов».
Самовывоз
Доставка
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Ludovico Einaudi - The Summer Portraits (0602468061649) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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