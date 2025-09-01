Spiritual Beggars - Sunrise To Sundown (coloured) (8716059015736) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Spiritual Beggars
Альбом (сингл)
SUNRISE TO SUNDOWN
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%4 000 руб. 4 992 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705285
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Construction
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Construction Records (5)
Barcode
[8716059015736]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Spiritual Beggars
Альбом (сингл)
SUNRISE TO SUNDOWN
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sunrise To Sundown, Diamond Under Pressure, What Doesnt Kill You, Hard Road, Still Hunter No Mans Land, I Turn To Stone, Dark Light Child, Lonely Freedom, Youve Been Fooled, Southern Star
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Spiritual Beggars - Sunrise To Sundown (coloured) (8716059015736) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Sunrise To Sundown, Diamond Under Pressure, What Doesnt Kill You, Hard Road, Still Hunter No Mans Land, I Turn To Stone, Dark Light Child, Lonely Freedom, Youve Been Fooled, Southern Star
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPat Metheny - Pat Metheny Group (0602527278896) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитSimone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитTash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) ви...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPrefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитLou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитMolotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитCeline Dion - Falling Into You (0199584241319) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитBeck, Hyperspace (0602577692451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитCake - Pressure Chief (0196588093210) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPink Floyd - 8-Tracks (coloured) (0199584438511) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитMike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) винило...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитVarious Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пласт...
Бренд
Construction
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Construction Records (5)
Barcode
[8716059015736]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Spiritual Beggars
Альбом (сингл)
SUNRISE TO SUNDOWN
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sunrise To Sundown, Diamond Under Pressure, What Doesnt Kill You, Hard Road, Still Hunter No Mans Land, I Turn To Stone, Dark Light Child, Lonely Freedom, Youve Been Fooled, Southern Star
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Sunrise To Sundown, Diamond Under Pressure, What Doesnt Kill You, Hard Road, Still Hunter No Mans Land, I Turn To Stone, Dark Light Child, Lonely Freedom, Youve Been Fooled, Southern Star
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Переиздание на цветном виниле.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Лучший, на мой взгляд альбом группы, потяжелевший и мелодичный .
Качество звука достойное, полиграфия , на высоте.
Музыкальная составляющая, как всегда Супер!!!
Рекомендую, по разумной цене, в Котофото.
Spiritual Beggars - Sunrise To Sundown (coloured) (8716059015736) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Spiritual Beggars - Sunrise To Sundown (coloured) (8716059015736) виниловая пластинка
Достоинства:
Переиздание на цветном виниле.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Лучший, на мой взгляд альбом группы, потяжелевший и мелодичный .
Качество звука достойное, полиграфия , на высоте.
Музыкальная составляющая, как всегда Супер!!!
Рекомендую, по разумной цене, в Котофото.