Eric Clapton - Meanwhile (coloured) (0198846876672) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
Meanwhile
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 705245
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6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Bushbranch
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bushbranch Records
Barcode
[0198846876672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
Meanwhile
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Pompous Fool, Heart of a Child, Moon River - Eric Clapton, Jeff Beck, Sam Hall, Smile Always On My Mind - Eric Clapton, Bradley Walker, One Woman, The Rebels - Slowhand & Van, Eric Clapton, Van Morrison, The Call, How Could We Know - Eric Clapton, Judith Hill, Simon Climie, Daniel Santiago, This Has Gotta Stop - Slowhand & Van, Eric Clapton, Van Morrison, Stand and Deliver, Youve Changed, Misfortune
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eric Clapton - Meanwhile (coloured) (0198846876672) виниловая пластинка
Эрик Клэптон представляет совершенно новый альбом «Meanwhile», включающий 6 никогда ранее не издававшихся треков и 8 ранее выпущенных синглов. Издание на цветном виниле.. Эта запись знаменует собой первый студийный альбом Клэптона после Happy Xmas в 2018 году. Meanwhile включает треки, записанные в доме Клэптона за последние 3-4 года. Такие артисты, как Ван Моррисон, Джефф Бек и Брэдли Уокер, появляются на протяжении на протяжении 14 треков альбома, Ван Моррисон не раз.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bushbranch
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bushbranch Records
Barcode
[0198846876672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
Meanwhile
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Pompous Fool, Heart of a Child, Moon River - Eric Clapton, Jeff Beck, Sam Hall, Smile Always On My Mind - Eric Clapton, Bradley Walker, One Woman, The Rebels - Slowhand & Van, Eric Clapton, Van Morrison, The Call, How Could We Know - Eric Clapton, Judith Hill, Simon Climie, Daniel Santiago, This Has Gotta Stop - Slowhand & Van, Eric Clapton, Van Morrison, Stand and Deliver, Youve Changed, Misfortune
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Эрик Клэптон представляет совершенно новый альбом «Meanwhile», включающий 6 никогда ранее не издававшихся треков и 8 ранее выпущенных синглов. Издание на цветном виниле.. Эта запись знаменует собой первый студийный альбом Клэптона после Happy Xmas в 2018 году. Meanwhile включает треки, записанные в доме Клэптона за последние 3-4 года. Такие артисты, как Ван Моррисон, Джефф Бек и Брэдли Уокер, появляются на протяжении на протяжении 14 треков альбома, Ван Моррисон не раз.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Eric Clapton - Meanwhile (coloured) (0198846876672) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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