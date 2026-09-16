Описание товара Ludovico Einaudi - Taranta Project (8030482001600) виниловая пластинка

Своим новым альбомом "Taranta Project" Людовико Эйнауди в очередной раз открывает новые горизонты. Эйнауди посвящает "Taranta Project" народному танцу "Таранта", популярному на юге Италии и известному нам в основном под названием "Тарантелла". Согласно легенде, этот танец восходит к старому народному поверью, что при укусе тарантула помогает только одно средство - танец. Музыканты приходят к больному и начинают играть, а укушенный танцует - буквально "как будто его ужалил тарантул" - до полного изнеможения, чтобы вывести яд из организма. Людовико Эйнауди заботится не только о сохранении богатого музыкального наследия, но и о современном дальнейшем развитии. Он хочет продолжить старое новыми идеями, сохранить его живым и тем самым сделать интересным для молодой аудитории. Именно поэтому он группирует вокруг "Таранта" формы выражения из различных других музыкальных жанров. Среди прочего, мы встречаем звуки африканской коры, арабское пение и рок-музыку наших дней, поп-мелодии и кинематографические струнные. Людовико Эйнауди стал известен как автор оркестровых произведений, сценической музыки и саундтреков, но всемирную известность он приобрел в середине 90-х годов прошлого века благодаря своим сольным фортепианным программам. На бесчисленных студийных альбомах, таких как "Le Onde" и "I Giorni", он создал медитативное эмбиентное звучание, навевающее приятные ощущения. Среди слушателей его успокаивающая и интроспективная фортепианная музыка, в которой он соединил влияние от Эрика Сати до Филипа Гласса и Дидье Сквибана, быстро обрела верных поклонников. Кстати, первый камень в фундамент "Тарантского проекта" был заложен пять лет назад. Тогда оркестр города Саленто попросил его продирижировать фестивалем "La Notte della Taranta". Затем Эйнауди отправился с участниками фестиваля в турне, по окончании которого всем стало ясно, что музыка, которую они создали вместе, должна быть записана на альбом. Теперь "Тарантский проект" доступен и вдохновляет эпическими композициями и провидческими аранжировками с современными, трансграничными тарантскими вариациями. Именно так должен звучать региональный фольклор в эпоху глобализации!