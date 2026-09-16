Top.Mail.Ru
Ludovico Einaudi - Taranta Project (8030482001600) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ludovico Einaudi - Taranta Project (8030482001600) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ludovico Einaudi - Taranta Project (8030482001600) виниловая пластинка - фото 1
Ludovico Einaudi - Taranta Project (8030482001600) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Taranta Project
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ludovico Einaudi - Taranta Project (8030482001600) виниловая пластинка - фото 1
  • Ludovico Einaudi - Taranta Project (8030482001600) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705194
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ludovico Einaudi - Taranta Project (8030482001600) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ponderosa Music & Art
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ponderosa Music & Art
Barcode
[8030482001600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Taranta Project
Жанр
Кантри
Трек-лист
Introductio Ad Regnum Tarantulae, Taranta, Fimmene [Traditional], Nazzu Nazzu [Traditional], Choros, Core Meu, Tonio Yima / Rirolalla [Traditional], Mamma La Rondinella [Traditional], Preludio / Nar I-Seher, Ferma Zitella [Traditional], Santu Paulu / Finale [Traditional], Nuvole Bianche
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ludovico Einaudi - Taranta Project (8030482001600) виниловая пластинка

Своим новым альбомом "Taranta Project" Людовико Эйнауди в очередной раз открывает новые горизонты. Эйнауди посвящает "Taranta Project" народному танцу "Таранта", популярному на юге Италии и известному нам в основном под названием "Тарантелла". Согласно легенде, этот танец восходит к старому народному поверью, что при укусе тарантула помогает только одно средство - танец. Музыканты приходят к больному и начинают играть, а укушенный танцует - буквально "как будто его ужалил тарантул" - до полного изнеможения, чтобы вывести яд из организма. Людовико Эйнауди заботится не только о сохранении богатого музыкального наследия, но и о современном дальнейшем развитии. Он хочет продолжить старое новыми идеями, сохранить его живым и тем самым сделать интересным для молодой аудитории. Именно поэтому он группирует вокруг "Таранта" формы выражения из различных других музыкальных жанров. Среди прочего, мы встречаем звуки африканской коры, арабское пение и рок-музыку наших дней, поп-мелодии и кинематографические струнные. Людовико Эйнауди стал известен как автор оркестровых произведений, сценической музыки и саундтреков, но всемирную известность он приобрел в середине 90-х годов прошлого века благодаря своим сольным фортепианным программам. На бесчисленных студийных альбомах, таких как "Le Onde" и "I Giorni", он создал медитативное эмбиентное звучание, навевающее приятные ощущения. Среди слушателей его успокаивающая и интроспективная фортепианная музыка, в которой он соединил влияние от Эрика Сати до Филипа Гласса и Дидье Сквибана, быстро обрела верных поклонников. Кстати, первый камень в фундамент "Тарантского проекта" был заложен пять лет назад. Тогда оркестр города Саленто попросил его продирижировать фестивалем "La Notte della Taranta". Затем Эйнауди отправился с участниками фестиваля в турне, по окончании которого всем стало ясно, что музыка, которую они создали вместе, должна быть записана на альбом. Теперь "Тарантский проект" доступен и вдохновляет эпическими композициями и провидческими аранжировками с современными, трансграничными тарантскими вариациями. Именно так должен звучать региональный фольклор в эпоху глобализации!

Отзывы о товаре Ludovico Einaudi - Taranta Project (8030482001600) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ponderosa Music & Art
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ponderosa Music & Art
Barcode
[8030482001600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Taranta Project
Жанр
Кантри
Трек-лист
Introductio Ad Regnum Tarantulae, Taranta, Fimmene [Traditional], Nazzu Nazzu [Traditional], Choros, Core Meu, Tonio Yima / Rirolalla [Traditional], Mamma La Rondinella [Traditional], Preludio / Nar I-Seher, Ferma Zitella [Traditional], Santu Paulu / Finale [Traditional], Nuvole Bianche
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Своим новым альбомом "Taranta Project" Людовико Эйнауди в очередной раз открывает новые горизонты. Эйнауди посвящает "Taranta Project" народному танцу "Таранта", популярному на юге Италии и известному нам в основном под названием "Тарантелла". Согласно легенде, этот танец восходит к старому народному поверью, что при укусе тарантула помогает только одно средство - танец. Музыканты приходят к больному и начинают играть, а укушенный танцует - буквально "как будто его ужалил тарантул" - до полного изнеможения, чтобы вывести яд из организма. Людовико Эйнауди заботится не только о сохранении богатого музыкального наследия, но и о современном дальнейшем развитии. Он хочет продолжить старое новыми идеями, сохранить его живым и тем самым сделать интересным для молодой аудитории. Именно поэтому он группирует вокруг "Таранта" формы выражения из различных других музыкальных жанров. Среди прочего, мы встречаем звуки африканской коры, арабское пение и рок-музыку наших дней, поп-мелодии и кинематографические струнные. Людовико Эйнауди стал известен как автор оркестровых произведений, сценической музыки и саундтреков, но всемирную известность он приобрел в середине 90-х годов прошлого века благодаря своим сольным фортепианным программам. На бесчисленных студийных альбомах, таких как "Le Onde" и "I Giorni", он создал медитативное эмбиентное звучание, навевающее приятные ощущения. Среди слушателей его успокаивающая и интроспективная фортепианная музыка, в которой он соединил влияние от Эрика Сати до Филипа Гласса и Дидье Сквибана, быстро обрела верных поклонников. Кстати, первый камень в фундамент "Тарантского проекта" был заложен пять лет назад. Тогда оркестр города Саленто попросил его продирижировать фестивалем "La Notte della Taranta". Затем Эйнауди отправился с участниками фестиваля в турне, по окончании которого всем стало ясно, что музыка, которую они создали вместе, должна быть записана на альбом. Теперь "Тарантский проект" доступен и вдохновляет эпическими композициями и провидческими аранжировками с современными, трансграничными тарантскими вариациями. Именно так должен звучать региональный фольклор в эпоху глобализации!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ludovico Einaudi - Taranta Project (8030482001600) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...