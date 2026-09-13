Chuck Berry - Rock 'n' Rollin' (5711053020529) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
Rock 'n' Rollin'
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704299
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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
Rock 'n' Rollin'
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Sweet Little Sixteen, Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven, Maybelline, Run, Rudolph, Run, Rip It Up, Little Queenie, (Get Your Kicks On) Route 66, School Day (Ring, Ring Goes The Bell), Rock And Roll Music, Jo Jo Gunne, Thirty Days, Too Much Monkey Business, Beautiful Delilah, Berry Pickin', Stop And Listen, Back In The U.S.A., Almost Grown, Reelin' And Rockin', Brown Eyed Handsome Man, Let It Rock, Oh Baby Doll, Havana Moon, You Can't Catch Me, Sweet Little Rock 'N' Roller, Too Pooped To Pop,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200
Описание товара Chuck Berry - Rock 'n' Rollin' (5711053020529) виниловая пластинка
Сборник лучших записей из дискографии Чака Берри, от датского лейбла Bellevue Entertainment. Издание на двойном 180-ти граммовом черном виниле содержит расширенные вкладыши. Американский гитарист, автор и исполнитель песен Чак Берри родился в 1926 году. Берри стал одним из самых влиятельных рок-н-ролл исполнителей XX века, его имя занимает пятое место в списке журнала Rolling Stone "50 величайших исполнителей всех времен". В активе музыканта порядка 20 студийных альбомов, 51 сингл и огромное количество сборников, которые продолжают выходить до сих пор.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
Rock 'n' Rollin'
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Sweet Little Sixteen, Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven, Maybelline, Run, Rudolph, Run, Rip It Up, Little Queenie, (Get Your Kicks On) Route 66, School Day (Ring, Ring Goes The Bell), Rock And Roll Music, Jo Jo Gunne, Thirty Days, Too Much Monkey Business, Beautiful Delilah, Berry Pickin', Stop And Listen, Back In The U.S.A., Almost Grown, Reelin' And Rockin', Brown Eyed Handsome Man, Let It Rock, Oh Baby Doll, Havana Moon, You Can't Catch Me, Sweet Little Rock 'N' Roller, Too Pooped To Pop,
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Сборник лучших записей из дискографии Чака Берри, от датского лейбла Bellevue Entertainment. Издание на двойном 180-ти граммовом черном виниле содержит расширенные вкладыши. Американский гитарист, автор и исполнитель песен Чак Берри родился в 1926 году. Берри стал одним из самых влиятельных рок-н-ролл исполнителей XX века, его имя занимает пятое место в списке журнала Rolling Stone "50 величайших исполнителей всех времен". В активе музыканта порядка 20 студийных альбомов, 51 сингл и огромное количество сборников, которые продолжают выходить до сих пор.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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