Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Плитка электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703780
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Описание товара Плита настольная инфракрасная Hyundai HYC-0120 черная
1-конфорочная электрическая инфракрасная плита Hyundai HYC-0120 – рациональное резервное решение для дома, где также подключен газ, или для дачи с маленькой кухней. Небольшой электроприбор наделен множеством достоинств: имеет 10 температурных режимов, 6 программ приготовления. Мощность составляет 2000 Вт. Сенсорное управление – удобное и приятное. Световой индикатор, электронный таймер с установкой времени от 1 до 180 минут и функция быстрого нагрева повышают комфортность ее использования. Параметры настроек фиксируются на дисплее. Инфракрасная печь позволяет пользоваться любой посудой. Она защищена от детей, перегрева, скачков напряжения в сети. Стеклокерамическая поверхность красива, проста и удобна в уходе. Сетевой шнур длиной 1.2 м дает возможность выбора места установки для плиты.
1-конфорочная электрическая инфракрасная плита Hyundai HYC-0120 – рациональное резервное решение для дома, где также подключен газ, или для дачи с маленькой кухней. Небольшой электроприбор наделен множеством достоинств: имеет 10 температурных режимов, 6 программ приготовления. Мощность составляет 2000 Вт. Сенсорное управление – удобное и приятное. Световой индикатор, электронный таймер с установкой времени от 1 до 180 минут и функция быстрого нагрева повышают комфортность ее использования. Параметры настроек фиксируются на дисплее. Инфракрасная печь позволяет пользоваться любой посудой. Она защищена от детей, перегрева, скачков напряжения в сети. Стеклокерамическая поверхность красива, проста и удобна в уходе. Сетевой шнур длиной 1.2 м дает возможность выбора места установки для плиты.
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