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Плита настольная инфракрасная Hyundai HYC-0120 черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плита настольная инфракрасная Hyundai HYC-0120 черная

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Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 1
Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 2
Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 3
Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 4
Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 5
Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 6
Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 7
Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 8
Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 9
Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитка электрическая
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 1
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 2
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 3
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 4
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 5
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 6
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 7
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 8
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 9
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0120 черный стеклокерамика (настольная) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703780
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Плитка электрическая
Размеры в упаковке, см
44х33х8
Вес, кг.
2.5

Описание товара Плита настольная инфракрасная Hyundai HYC-0120 черная

1-конфорочная электрическая инфракрасная плита Hyundai HYC-0120 – рациональное резервное решение для дома, где также подключен газ, или для дачи с маленькой кухней. Небольшой электроприбор наделен множеством достоинств: имеет 10 температурных режимов, 6 программ приготовления. Мощность составляет 2000 Вт. Сенсорное управление – удобное и приятное. Световой индикатор, электронный таймер с установкой времени от 1 до 180 минут и функция быстрого нагрева повышают комфортность ее использования. Параметры настроек фиксируются на дисплее. Инфракрасная печь позволяет пользоваться любой посудой. Она защищена от детей, перегрева, скачков напряжения в сети. Стеклокерамическая поверхность красива, проста и удобна в уходе. Сетевой шнур длиной 1.2 м дает возможность выбора места установки для плиты.

Отзывы о товаре Плита настольная инфракрасная Hyundai HYC-0120 черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Плитка электрическая
Описание
1-конфорочная электрическая инфракрасная плита Hyundai HYC-0120 – рациональное резервное решение для дома, где также подключен газ, или для дачи с маленькой кухней. Небольшой электроприбор наделен множеством достоинств: имеет 10 температурных режимов, 6 программ приготовления. Мощность составляет 2000 Вт. Сенсорное управление – удобное и приятное. Световой индикатор, электронный таймер с установкой времени от 1 до 180 минут и функция быстрого нагрева повышают комфортность ее использования. Параметры настроек фиксируются на дисплее. Инфракрасная печь позволяет пользоваться любой посудой. Она защищена от детей, перегрева, скачков напряжения в сети. Стеклокерамическая поверхность красива, проста и удобна в уходе. Сетевой шнур длиной 1.2 м дает возможность выбора места установки для плиты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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