Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 23л. 800Вт белая
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3007 сделает процесс подогрева и приготовления блюд невероятно быстрым и удобным. Благодаря универсальной белой расцветке, стильному и аккуратному дизайну устройство прекрасно дополнит практически любой кухонный гарнитур. Объем внутренней камеры составляет 23 л, что делает эту модель идеальной даже для большой семьи. Внутренняя подсветка позволит лучше контролировать процесс приготовления блюд. Микроволновая печь оснащена вращающимся столиком диаметром 27 см. На нем поместятся даже широкие тарелки, а за счет поворотной конструкции пища будет подогреваться равномерно. Мощность прибора составляет 800 Вт. Этого достаточно, чтобы за 1-2 минуты разогреть готовый обед. У печи Hyundai HYM-D3007 есть 5 уровней мощности, а также функция разморозки продуктов. Таймер, рассчитанный на максимальное время до 95 минут, оповестит о готовности блюда. Микроволновка снабжена электронной системой управления. Она состоит из интуитивно понятного кнопочного меню и удобного поворотного переключателя. Для безопасности панель управления можно заблокировать от детей.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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