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Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый

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Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 1
Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 2
Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 3
Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 4
Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 5
Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 6
Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 7
Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 8
Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 9
Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
1600
  • Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 1
  • Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 2
  • Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 3
  • Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 4
  • Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 5
  • Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 6
  • Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 7
  • Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 8
  • Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 9
  • Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703656
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
40-100
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х31х31
Вес, кг.
3.05

Описание товара Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый

Термопот Hyundai HYTP-3144 — это незаменимый помощник для дома и офиса. Он обеспечивает быстрый доступ к горячей воде в любое время суток, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и удобство. Благодаря функции поддержания температуры воды, вы всегда будете иметь под рукой горячую воду для приготовления напитков или еды. Также можно выбрать режим поддержания температуры в диапазоне от 40 до 95 °С, что позволяет использовать термопот для различных целей. Мощность устройства составляет 1600 Вт, а объем колбы — 5.5 л. Это позволяет быстро нагревать воду и долго поддерживать ее температуру. Колба изготовлена из нержавеющей стали марки 304, которая отличается высокой прочностью и долговечностью.

Отзывы о товаре Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
40-100
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
1600
Развернуть
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Описание
Термопот Hyundai HYTP-3144 — это незаменимый помощник для дома и офиса. Он обеспечивает быстрый доступ к горячей воде в любое время суток, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и удобство. Благодаря функции поддержания температуры воды, вы всегда будете иметь под рукой горячую воду для приготовления напитков или еды. Также можно выбрать режим поддержания температуры в диапазоне от 40 до 95 °С, что позволяет использовать термопот для различных целей. Мощность устройства составляет 1600 Вт, а объем колбы — 5.5 л. Это позволяет быстро нагревать воду и долго поддерживать ее температуру. Колба изготовлена из нержавеющей стали марки 304, которая отличается высокой прочностью и долговечностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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