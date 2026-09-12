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Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный

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Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 1
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 2
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 3
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 4
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 5
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 6
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 7
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 8
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 9
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 10
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 11
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 12
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 13
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 14
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 15
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 16
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 17
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 18
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 19
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 20
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 21
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 22
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 23
Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен-щетка
Материал щетки
пластик
Покрытие
керамика
Мощность
1200 Вт
Количество температурных режимов
6
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 1
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 2
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 3
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 4
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 5
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 6
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 7
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 8
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 9
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 10
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 11
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 12
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 13
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 14
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 15
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 16
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 17
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 18
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 19
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 20
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 21
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 22
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 23
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703395
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Фен-щетка
Дополнительная информация
петля для подвешивания, вращение шнура на 360 град.
Количество режимов нагрева
3
Страна производства
Республика Корея
Материал щетки
пластик
Покрытие
керамика
Мощность
1200 Вт
Количество температурных режимов
6
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительные функции
ионизация, подача холодного воздуха
Комплектация
фен, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х11х9
Вес, г.
660

Описание товара Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный

Hyundai H-HB0115 — это мощный фен, выполненный в оригинальном и эргономичном форм-факторе расчёски-щётки. Конструкция фена позволяет не только быстро сушить волосы, но и делать укладку любой сложности. Мощности прибора (1200 Ватт) вполне достаточно для быстрой и мягкой сушки, выпрямления и укладки. Переключение режимов обдува реализовано с помощью четырёхпозиционного ползунка. Он же отвечает и за включение прибора. В «нулевом» положении переключателя Hyundai H-HB0115 не работает, следующий режим отвечает за обдув холодным воздухом, а остальные два - за интенсивность нагрева и силу потока. Рабочая поверхность щётки, контактирующая с шевелюрой, выполнена из керамики. Этот материал равномерно и деликатно нагревается, поэтому волосы меньше травмируются при сушке. Также фен оборудован встроенным ионизатором. Отрицательно заряженные частицы, которые он испускает, благотворно влияют на состояние волос и их податливость для укладки. Также ионы нейтрализуют накопленный причёской статический заряд. Наконечник и рукоять прибора не нагреваются при работе, а его провод питания на шарнирном креплении может проворачиваться на 360 градусов. Эти особенности позволяют делать укладки, не думая о риске обжечься. На шнуре также расположена эргономичная петля для вертикального хранения Hyundai H-HB0115 в подвешенном состоянии. Кроме того, устройство оборудовано защитой от перегрева, что значительно продлевает срок его службы. Hyundai H-HB0115 – это универсальный и многофункциональный стайлинговый инструмент, который идеально подойдёт для завивок, выпрямления и придания объёма.

Отзывы о товаре Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Фен-щетка
Дополнительная информация
петля для подвешивания, вращение шнура на 360 град.
Количество режимов нагрева
3
Страна производства
Республика Корея
Материал щетки
пластик
Покрытие
керамика
Мощность
1200 Вт
Количество температурных режимов
6
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Длина сетевого шнура
1.8
Развернуть
Дополнительные функции
ионизация, подача холодного воздуха
Комплектация
фен, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai H-HB0115 — это мощный фен, выполненный в оригинальном и эргономичном форм-факторе расчёски-щётки. Конструкция фена позволяет не только быстро сушить волосы, но и делать укладку любой сложности. Мощности прибора (1200 Ватт) вполне достаточно для быстрой и мягкой сушки, выпрямления и укладки. Переключение режимов обдува реализовано с помощью четырёхпозиционного ползунка. Он же отвечает и за включение прибора. В «нулевом» положении переключателя Hyundai H-HB0115 не работает, следующий режим отвечает за обдув холодным воздухом, а остальные два - за интенсивность нагрева и силу потока. Рабочая поверхность щётки, контактирующая с шевелюрой, выполнена из керамики. Этот материал равномерно и деликатно нагревается, поэтому волосы меньше травмируются при сушке. Также фен оборудован встроенным ионизатором. Отрицательно заряженные частицы, которые он испускает, благотворно влияют на состояние волос и их податливость для укладки. Также ионы нейтрализуют накопленный причёской статический заряд. Наконечник и рукоять прибора не нагреваются при работе, а его провод питания на шарнирном креплении может проворачиваться на 360 градусов. Эти особенности позволяют делать укладки, не думая о риске обжечься. На шнуре также расположена эргономичная петля для вертикального хранения Hyundai H-HB0115 в подвешенном состоянии. Кроме того, устройство оборудовано защитой от перегрева, что значительно продлевает срок его службы. Hyundai H-HB0115 – это универсальный и многофункциональный стайлинговый инструмент, который идеально подойдёт для завивок, выпрямления и придания объёма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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