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Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий

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Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 1
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 2
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 3
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 4
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 5
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 6
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 7
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 8
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 9
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 10
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 11
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 12
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 13
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 14
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 15
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 16
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 17
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 18
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 19
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 20
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 21
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 22
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 23
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 24
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 25
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 26
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 27
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 28
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 29
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 30
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 31
Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен-щетки
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 1
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 2
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 3
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 4
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 5
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 6
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 7
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 8
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 9
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 10
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 11
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 12
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 13
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 14
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 15
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 16
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 17
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 18
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 19
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 20
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 21
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 22
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 23
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 24
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 25
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 26
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 27
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 28
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 29
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 30
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 31
  • Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703742
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Фен-щетки
Размеры в упаковке, см
41х14х8
Вес, г.
700

Описание товара Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий

Фен-щетка HYUNDAI H-HB0110 — это электроприбор с двумя насадками. Одна имеет диаметр 40 мм и позволит делать объемные локоны или гладкую укладку. Другая, диаметром 50 мм, дает возможность создавать крупные локоны и объем у корней. Функция вращения насадок обеспечит комфорт пользователю. Горячий воздух используется для сушки волос, холодный — для создания укладки. В приборе имеется генератор ионов. Благодаря ему волосы будут защищены от обезвоживания, снизится уровень статического электричества. Волосы будут выглядеть более гладкими и блестящими. Устройство отключится в автоматическом режиме, достигнув максимальной температуры. Керамическая поверхность также защищает волосы от горячих температур.

Отзывы о товаре Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Фен-щетки
Описание
Фен-щетка HYUNDAI H-HB0110 — это электроприбор с двумя насадками. Одна имеет диаметр 40 мм и позволит делать объемные локоны или гладкую укладку. Другая, диаметром 50 мм, дает возможность создавать крупные локоны и объем у корней. Функция вращения насадок обеспечит комфорт пользователю. Горячий воздух используется для сушки волос, холодный — для создания укладки. В приборе имеется генератор ионов. Благодаря ему волосы будут защищены от обезвоживания, снизится уровень статического электричества. Волосы будут выглядеть более гладкими и блестящими. Устройство отключится в автоматическом режиме, достигнув максимальной температуры. Керамическая поверхность также защищает волосы от горячих температур.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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