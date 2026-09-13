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Характеристики
Тип товара
Фен-щетки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703742
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Описание товара Фен-щетка Hyundai H-HB0110 1000Вт синий
Фен-щетка HYUNDAI H-HB0110 — это электроприбор с двумя насадками. Одна имеет диаметр 40 мм и позволит делать объемные локоны или гладкую укладку. Другая, диаметром 50 мм, дает возможность создавать крупные локоны и объем у корней. Функция вращения насадок обеспечит комфорт пользователю. Горячий воздух используется для сушки волос, холодный — для создания укладки. В приборе имеется генератор ионов. Благодаря ему волосы будут защищены от обезвоживания, снизится уровень статического электричества. Волосы будут выглядеть более гладкими и блестящими. Устройство отключится в автоматическом режиме, достигнув максимальной температуры. Керамическая поверхность также защищает волосы от горячих температур.
Фен-щетка HYUNDAI H-HB0110 — это электроприбор с двумя насадками. Одна имеет диаметр 40 мм и позволит делать объемные локоны или гладкую укладку. Другая, диаметром 50 мм, дает возможность создавать крупные локоны и объем у корней. Функция вращения насадок обеспечит комфорт пользователю. Горячий воздух используется для сушки волос, холодный — для создания укладки. В приборе имеется генератор ионов. Благодаря ему волосы будут защищены от обезвоживания, снизится уровень статического электричества. Волосы будут выглядеть более гладкими и блестящими. Устройство отключится в автоматическом режиме, достигнув максимальной температуры. Керамическая поверхность также защищает волосы от горячих температур.
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