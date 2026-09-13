Фен-щетка Dreame Dazzle AZD20A Gold
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Фены
Материал щетки
пластик
Мощность
1400
Дисплей
да
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710350
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Цвет
золотой
Материал щетки
пластик
Мощность
1400
Дисплей
да
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Складная ручка
нет
Индикация
работы
Автоматическое вращение насадок
да
Длина сетевого шнура
2.8
Дополнительные функции
выпрямитель
Комплектация
фен, насадки (диффузор, для разглаживания, для сушки, овальная щетка), документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х23х17
Вес, кг.
2.95
Описание товара Фен-щетка Dreame Dazzle AZD20A Gold
Фен-щетка Dreame Dazzle AZD20A Gold
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Бренд
Тип товара
Фены
Цвет
золотой
Материал щетки
пластик
Мощность
1400
Дисплей
да
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Складная ручка
нет
Индикация
работы
Автоматическое вращение насадок
да
Длина сетевого шнура
2.8
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Дополнительные функции
выпрямитель
Комплектация
фен, насадки (диффузор, для разглаживания, для сушки, овальная щетка), документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Фен-щетка Dreame Dazzle AZD20A Gold
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
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