Фен-щетка Philips BHA303/00
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен-щетки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707471
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фен-щетки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х8
Вес, г.
550
Описание товара Фен-щетка Philips BHA303/00
Фен-щетка Philips BHA303/00 -это инновационная сушилка для завивки, созданная надежным брендом Philips. Это продукт, который пользуется популярностью благодаря своему производителю, который славится созданием качественного косметического оборудования.
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Фен-щетка Philips BHA303/00 -это инновационная сушилка для завивки, созданная надежным брендом Philips. Это продукт, который пользуется популярностью благодаря своему производителю, который славится созданием качественного косметического оборудования.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
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