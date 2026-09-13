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Фен-щетка Philips BHA303/00 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен-щетка Philips BHA303/00

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Фен-щетка Philips BHA303/00 - фото 1
Фен-щетка Philips BHA303/00 - фото 2
Фен-щетка Philips BHA303/00 - фото 3
Фен-щетка Philips BHA303/00 - фото 4
Фен-щетка Philips BHA303/00 - фото 5
Фен-щетка Philips BHA303/00 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен-щетки
  • Фен-щетка Philips BHA303/00 - фото 1
  • Фен-щетка Philips BHA303/00 - фото 2
  • Фен-щетка Philips BHA303/00 - фото 3
  • Фен-щетка Philips BHA303/00 - фото 4
  • Фен-щетка Philips BHA303/00 - фото 5
  • Фен-щетка Philips BHA303/00 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707471
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Фен-щетки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х8
Вес, г.
550

Описание товара Фен-щетка Philips BHA303/00

Фен-щетка Philips BHA303/00 -это инновационная сушилка для завивки, созданная надежным брендом Philips. Это продукт, который пользуется популярностью благодаря своему производителю, который славится созданием качественного косметического оборудования.

Отзывы о товаре Фен-щетка Philips BHA303/00




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Фен-щетки
Страна производитель
Китай
Описание
Фен-щетка Philips BHA303/00 -это инновационная сушилка для завивки, созданная надежным брендом Philips. Это продукт, который пользуется популярностью благодаря своему производителю, который славится созданием качественного косметического оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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