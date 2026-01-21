Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Стайлер
Мощность
1200
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%25 710 руб. 32 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705180
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стайлер
Мощность
1200
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Индикация
скоростного режима, температуры
Длина сетевого шнура
2.8
Дополнительные функции
функция выпрямления, функция завивки
Комплектация
документация, круглая насадка-щетка для объема, насадка-расческа для выпрямления волос, насадка для разглаживания волос, насадка для сушки, цилиндрическая насадка для завивки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х12
Вес, кг.
2.72
Описание товара Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold
Стайлер (мультистайлер) Dreame AirStyle Hair Styler модели AMF17A – прибор для волос предназначен для создания желаемой прически. Дополнительные насадки в комплекте еще больше расширяют возможности прибора и упрощают применение. В комплекте 5 насадок.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
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Бренд
Тип товара
Стайлер
Мощность
1200
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Индикация
скоростного режима, температуры
Длина сетевого шнура
2.8
Дополнительные функции
функция выпрямления, функция завивки
Комплектация
документация, круглая насадка-щетка для объема, насадка-расческа для выпрямления волос, насадка для разглаживания волос, насадка для сушки, цилиндрическая насадка для завивки
Страна производитель
Китай
Стайлер (мультистайлер) Dreame AirStyle Hair Styler модели AMF17A – прибор для волос предназначен для создания желаемой прически. Дополнительные насадки в комплекте еще больше расширяют возможности прибора и упрощают применение. В комплекте 5 насадок.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
Достоинства:
Комментарий:
Тихий, мощный, все нужные насадки в комплекте. Собрано и упаковано все красиво.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold
Достоинства:
Комментарий:
Тихий, мощный, все нужные насадки в комплекте. Собрано и упаковано все красиво.