Top.Mail.Ru
Телефон проводной SANYO RA-S204W белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телефон проводной SANYO RA-S204W белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телефон проводной SANYO RA-S204W белый - фото 1
Телефон проводной SANYO RA-S204W белый - фото 2
Телефон проводной SANYO RA-S204W белый - фото 3
Телефон проводной SANYO RA-S204W белый - фото 4
Телефон проводной SANYO RA-S204W белый - фото 5
Телефон проводной SANYO RA-S204W белый - фото 6
Телефон проводной SANYO RA-S204W белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
  • Телефон проводной SANYO RA-S204W белый - фото 1
  • Телефон проводной SANYO RA-S204W белый - фото 2
  • Телефон проводной SANYO RA-S204W белый - фото 3
  • Телефон проводной SANYO RA-S204W белый - фото 4
  • Телефон проводной SANYO RA-S204W белый - фото 5
  • Телефон проводной SANYO RA-S204W белый - фото 6
  • Телефон проводной SANYO RA-S204W белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702784
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sanyo
Тип товара
Телефон проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х9
Вес, г.
500

Описание товара Телефон проводной SANYO RA-S204W белый

Стационарный телефонный аппарат SANYO RA-S204B эргономичного дизайна. Стильный и простой телефон белого цвета. Сбалансированный набор самых необходимых функций. Подключается к двухпроводной аналоговой линии. Питание от линии. Не требует программирования.

Отзывы о товаре Телефон проводной SANYO RA-S204W белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sanyo
Тип товара
Телефон проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Стационарный телефонный аппарат SANYO RA-S204B эргономичного дизайна. Стильный и простой телефон белого цвета. Сбалансированный набор самых необходимых функций. Подключается к двухпроводной аналоговой линии. Питание от линии. Не требует программирования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телефон проводной SANYO RA-S204W белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...