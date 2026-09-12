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Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый

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Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый - фото 1
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый - фото 2
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый - фото 3
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый - фото 4
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый - фото 5
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый - фото 6
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор напряжения
Тип стабилизатора напряжения
инвертнорный
Тип входного напряжения
однофазный
Мощность, ВА
3500
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
310
Тип розеток
IEC320
Количество розеток
4
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый - фото 1
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый - фото 2
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый - фото 3
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый - фото 4
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый - фото 5
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый - фото 6
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702731
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Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
Стабилизатор напряжения
Цвет
серый
Тип стабилизатора напряжения
инвертнорный
Тип входного напряжения
однофазный
Мощность, ВА
3500
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
310
Напряжение сети, В
220-230 В
Защита
от короткого замыкания, от перегрузки
Светодиодная индикация
Да
Тип входной вилки
CEE 7 (евровилка)
Тип розеток
IEC320
Количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х33х21
Вес, кг.
8

Описание товара Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый

Бытовой стабилизатор напряжения Штиль – это надежное устройство, предназначенное для защиты ваших домашних электроприборов от нестабильного напряжения в сети. Благодаря инверторной технологии, этот стабилизатор обеспечивает высокую точность стабилизации выходного напряжения, делая его идеальным выбором для чувствительной электроники и бытовой техники. Весом всего 8,1 кг, данный стабилизатор компактен и удобен в эксплуатации. Он оснащен четырьмя розетками типа IEC320, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Рабочий диапазон входного напряжения варьируется от 90 до 310 В, что защищает ваши приборы даже при существенных колебаниях в электросети. Выходное напряжение поддерживается в пределах 220-230 В, обеспечивая стабильную работу подключенных устройств. Стабилизатор напряжения Штиль имеет мощность 3500 В·А, чего достаточно для питания большинства бытовых приборов. Светодиодная индикация позволяет легко следить за состоянием устройства и поступающим напряжением. Защита от короткого замыкания и перегрузок гарантирует дополнительную безопасность подключения. Стабилизатор выполнен в стильном сером цвете, а простая входная вилка CEE 7 (евровилка) делает его универсальным для использования в европейских странах. Выбирая стабилизатор напряжения Штиль, вы обеспечиваете надежную и долговечную защиту своей бытовой техники.

Отзывы о товаре Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3500RT 2750Вт 3500ВА серый




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Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
Стабилизатор напряжения
Цвет
серый
Тип стабилизатора напряжения
инвертнорный
Тип входного напряжения
однофазный
Мощность, ВА
3500
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
310
Напряжение сети, В
220-230 В
Защита
от короткого замыкания, от перегрузки
Светодиодная индикация
Да
Тип входной вилки
CEE 7 (евровилка)
Развернуть
Тип розеток
IEC320
Количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Бытовой стабилизатор напряжения Штиль – это надежное устройство, предназначенное для защиты ваших домашних электроприборов от нестабильного напряжения в сети. Благодаря инверторной технологии, этот стабилизатор обеспечивает высокую точность стабилизации выходного напряжения, делая его идеальным выбором для чувствительной электроники и бытовой техники. Весом всего 8,1 кг, данный стабилизатор компактен и удобен в эксплуатации. Он оснащен четырьмя розетками типа IEC320, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Рабочий диапазон входного напряжения варьируется от 90 до 310 В, что защищает ваши приборы даже при существенных колебаниях в электросети. Выходное напряжение поддерживается в пределах 220-230 В, обеспечивая стабильную работу подключенных устройств. Стабилизатор напряжения Штиль имеет мощность 3500 В·А, чего достаточно для питания большинства бытовых приборов. Светодиодная индикация позволяет легко следить за состоянием устройства и поступающим напряжением. Защита от короткого замыкания и перегрузок гарантирует дополнительную безопасность подключения. Стабилизатор выполнен в стильном сером цвете, а простая входная вилка CEE 7 (евровилка) делает его универсальным для использования в европейских странах. Выбирая стабилизатор напряжения Штиль, вы обеспечиваете надежную и долговечную защиту своей бытовой техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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