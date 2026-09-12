Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Slim 10000RW 10000ВА белый
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Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
10000
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
270
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702630
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
14.5
Производство
Китай
Родина бренда
Китай
Ширина, см
44
Мощность, Вт
10000
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
270
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х29х15
Вес, кг.
16.22
Описание товара Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Slim 10000RW 10000ВА белый
Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 10000RW имеет удобный конструктив и улучшенные технические характеристики. Среди особенностей модели - стабилизация напряжения от 100В, компактный плоский корпус, релейное переключение при помощи микропроцессора, функция «ZeroCross», задержка на включения, встроенный байпас, расширенный дисплей индикации, возможность напольного и настенного размещения.
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Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
14.5
Производство
Китай
Родина бренда
Китай
Ширина, см
44
Мощность, Вт
10000
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
270
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Страна производитель
Китай
Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 10000RW имеет удобный конструктив и улучшенные технические характеристики. Среди особенностей модели - стабилизация напряжения от 100В, компактный плоский корпус, релейное переключение при помощи микропроцессора, функция «ZeroCross», задержка на включения, встроенный байпас, расширенный дисплей индикации, возможность напольного и настенного размещения.
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