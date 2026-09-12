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Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный

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Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный - фото 1
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный - фото 2
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный - фото 3
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный - фото 4
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный - фото 5
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
2000
Минимальное входное напряжение, В
140
Максимальное входное напряжение, В
260
Количество розеток
1
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный - фото 1
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный - фото 2
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный - фото 3
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный - фото 4
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный - фото 5
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702599
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Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
23.5
Производство
Китай
Родина бренда
Китай
Ширина, см
19
Мощность, Вт
2000
Минимальное входное напряжение, В
140
Максимальное входное напряжение, В
260
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х15
Вес, кг.
4.44

Описание товара Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный

Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный - надежное и эффективное решение для обеспечения стабильного электропитания. Стабилизатор оснащен системой управления вентилятором, что позволяет эффективно охлаждать устройство при высоких температурах. Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный обеспечивает надежную защиту от перегрева, пониженного входного напряжения, короткого замыкания и повышенного напряжения.

Отзывы о товаре Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
23.5
Производство
Китай
Родина бренда
Китай
Ширина, см
19
Мощность, Вт
2000
Минимальное входное напряжение, В
140
Максимальное входное напряжение, В
260
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
1
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Страна производитель
Китай
Описание
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный - надежное и эффективное решение для обеспечения стабильного электропитания. Стабилизатор оснащен системой управления вентилятором, что позволяет эффективно охлаждать устройство при высоких температурах. Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный обеспечивает надежную защиту от перегрева, пониженного входного напряжения, короткого замыкания и повышенного напряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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