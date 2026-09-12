Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
2000
Минимальное входное напряжение, В
140
Максимальное входное напряжение, В
260
Количество розеток
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702599
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
23.5
Производство
Китай
Родина бренда
Китай
Ширина, см
19
Мощность, Вт
2000
Минимальное входное напряжение, В
140
Максимальное входное напряжение, В
260
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х15
Вес, кг.
4.44
Описание товара Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный - надежное и эффективное решение для обеспечения стабильного электропитания. Стабилизатор оснащен системой управления вентилятором, что позволяет эффективно охлаждать устройство при высоких температурах. Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный обеспечивает надежную защиту от перегрева, пониженного входного напряжения, короткого замыкания и повышенного напряжения.
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Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
23.5
Производство
Китай
Родина бренда
Китай
Ширина, см
19
Мощность, Вт
2000
Минимальное входное напряжение, В
140
Максимальное входное напряжение, В
260
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
1
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Страна производитель
Китай
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный - надежное и эффективное решение для обеспечения стабильного электропитания. Стабилизатор оснащен системой управления вентилятором, что позволяет эффективно охлаждать устройство при высоких температурах. Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный обеспечивает надежную защиту от перегрева, пониженного входного напряжения, короткого замыкания и повышенного напряжения.
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 2000RF 2000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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