Стабилизатор напряжения Powercom TCA-3000 1500Вт 3000ВА
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
1500
Минимальное входное напряжение, В
187
Максимальное входное напряжение, В
253
Количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702552
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
10.2
Производство
Китай
Родина бренда
Китай
Ширина, см
12.3
Мощность, Вт
1500
Минимальное входное напряжение, В
187
Максимальное входное напряжение, В
253
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х10
Вес, кг.
1.8
Описание товара Стабилизатор напряжения Powercom TCA-3000 1500Вт 3000ВА
Стабилизатор напряжения ТСА-3000 обеспечивает надежную работу бытовой, компьютерной, аудио и видеотехники, систем управления водо- и теплоснабжения, а также другого маломощного оборудования от суточных колебаний напряжения в электросети. Компактный корпус стабилизатора вмещает 4 выходные евророзетки на задней панели с защитой от проникновения посторонних предметов. Кроме того, все выходные розетки обеспечены заземлением для гарантии безопасной эксплуатации оборудования.
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Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
10.2
Производство
Китай
Родина бренда
Китай
Ширина, см
12.3
Мощность, Вт
1500
Минимальное входное напряжение, В
187
Максимальное входное напряжение, В
253
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
4
Развернуть
Страна производитель
Китай
Стабилизатор напряжения ТСА-3000 обеспечивает надежную работу бытовой, компьютерной, аудио и видеотехники, систем управления водо- и теплоснабжения, а также другого маломощного оборудования от суточных колебаний напряжения в электросети. Компактный корпус стабилизатора вмещает 4 выходные евророзетки на задней панели с защитой от проникновения посторонних предметов. Кроме того, все выходные розетки обеспечены заземлением для гарантии безопасной эксплуатации оборудования.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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