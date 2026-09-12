Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 1500RF 1500ВА черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702596
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х15
Вес, кг.
3.92
Описание товара Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 1500RF 1500ВА черный
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 1500RF представляет собой надежное и эффективное решение для обеспечения стабильного электропитания. Этот продукт от SmartWatt, компании, зарекомендовавшей себя на рынке стабилизаторов напряжения, обеспечивает защиту от пониженного, повышенного напряжения и короткого замыкания.
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Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 1500RF представляет собой надежное и эффективное решение для обеспечения стабильного электропитания. Этот продукт от SmartWatt, компании, зарекомендовавшей себя на рынке стабилизаторов напряжения, обеспечивает защиту от пониженного, повышенного напряжения и короткого замыкания.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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