Чайник электрический StarWind SKS1771
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Чайник электрический StarWind SKS1771
Электрочайник StarWind – это стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Изготовленный из сочетания прочного металла и пластика, чайник обладает современным серебристым цветом, который гармонично впишется в любой интерьер. С весом всего 0,74 кг, этот чайник отличается легкостью и удобством в использовании. Благодаря скрытому нагревательному элементу, вода в чайнике быстро нагревается, а мощность 1700 Вт обеспечивает эффективную работу прибора. Объем 1,8 литра позволяет закипятить достаточное количество воды для приготовления чая, кофе или других горячих напитков для всей семьи или небольшой компании друзей. Длина сетевого шнура составляет 0,55 метра, что делает чайник удобным для использования на кухне с ограниченным количеством свободного пространства. Однако стоит учитывать, что в модели отсутствует терморегулятор, что позволяет быстро достигать температуры кипения. Электрочайник StarWind – это сочетание практичности и надежности, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616R Red
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7617B BLACK
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7640 Black
-
В наличииЦена 2 040 руб. 2 790 руб.510 руб. в СплитЧайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS0...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-8716
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU
-
В наличииЦена 2 730 руб. 2 970 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274 INOX
-
В наличииЦена 3 200 руб.800 руб. в СплитЧайник электрический Philips HD9306/02
-
В наличииЦена 4 150 руб. 6 840 руб.1038 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK2M164
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKS1771