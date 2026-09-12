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Чайник электрический StarWind SKS1771 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический StarWind SKS1771

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Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 7
Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 8
Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 9
Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 10
Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 11
Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 12
Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1700
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.55
  • Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 7
  • Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 8
  • Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 9
  • Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 10
  • Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 11
  • Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 12
  • Чайник электрический StarWind SKS1771 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702254
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1700
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.55
Размеры в упаковке, см
23х21х18
Вес, г.
900

Описание товара Чайник электрический StarWind SKS1771

Электрочайник StarWind – это стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Изготовленный из сочетания прочного металла и пластика, чайник обладает современным серебристым цветом, который гармонично впишется в любой интерьер. С весом всего 0,74 кг, этот чайник отличается легкостью и удобством в использовании. Благодаря скрытому нагревательному элементу, вода в чайнике быстро нагревается, а мощность 1700 Вт обеспечивает эффективную работу прибора. Объем 1,8 литра позволяет закипятить достаточное количество воды для приготовления чая, кофе или других горячих напитков для всей семьи или небольшой компании друзей. Длина сетевого шнура составляет 0,55 метра, что делает чайник удобным для использования на кухне с ограниченным количеством свободного пространства. Однако стоит учитывать, что в модели отсутствует терморегулятор, что позволяет быстро достигать температуры кипения. Электрочайник StarWind – это сочетание практичности и надежности, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт.

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKS1771




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1700
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.55
Описание
Электрочайник StarWind – это стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Изготовленный из сочетания прочного металла и пластика, чайник обладает современным серебристым цветом, который гармонично впишется в любой интерьер. С весом всего 0,74 кг, этот чайник отличается легкостью и удобством в использовании. Благодаря скрытому нагревательному элементу, вода в чайнике быстро нагревается, а мощность 1700 Вт обеспечивает эффективную работу прибора. Объем 1,8 литра позволяет закипятить достаточное количество воды для приготовления чая, кофе или других горячих напитков для всей семьи или небольшой компании друзей. Длина сетевого шнура составляет 0,55 метра, что делает чайник удобным для использования на кухне с ограниченным количеством свободного пространства. Однако стоит учитывать, что в модели отсутствует терморегулятор, что позволяет быстро достигать температуры кипения. Электрочайник StarWind – это сочетание практичности и надежности, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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