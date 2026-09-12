Хлебопечь Starwind SBM2085 600Вт белый/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702241
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хлебопечь
Мощность
600
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
1000
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
19
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты (ШxВxГ)
33x27.3x28.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х32х31
Вес, кг.
5
Описание товара Хлебопечь Starwind SBM2085 600Вт белый/серебристый
Хлебопечь STARWIND SBM2085 хоть и выглядит достаточно скромно, обладает высокой производительностью. Такую бытовую технику обязательно оценит каждая современная хозяйка. Здесь реализована интуитивно понятная панель управления, а внешний вид – строгий и лаконичный. Изделие выполнено в белом цвете, дополнено серебристыми вставками.
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Бренд
Тип товара
Хлебопечь
Мощность
600
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
1000
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
19
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Развернуть
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты (ШxВxГ)
33x27.3x28.5 см
Страна производитель
Китай
Хлебопечь STARWIND SBM2085 хоть и выглядит достаточно скромно, обладает высокой производительностью. Такую бытовую технику обязательно оценит каждая современная хозяйка. Здесь реализована интуитивно понятная панель управления, а внешний вид – строгий и лаконичный. Изделие выполнено в белом цвете, дополнено серебристыми вставками.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие
Хлебопечь Starwind SBM2085 600Вт белый/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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