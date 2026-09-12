Термопот Starwind STP3822 3.8л. 800Вт серебристый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3.8
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702208
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопоты
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, индикация включения
Дополнительные функции
Функция повторного кипячения
Защита
защита от перегрева
Основной цвет
серебристый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Серия
Starwind STP3822
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3.8
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
85-95/100 °С
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
800
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х25
Вес, кг.
2.7
Описание товара Термопот Starwind STP3822 3.8л. 800Вт серебристый/черный
Термопот Starwind STP3822 3.8л. 800Вт серебристый/черный
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Теги товара: металлические
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Бренд
Тип товара
Термопоты
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, индикация включения
Дополнительные функции
Функция повторного кипячения
Защита
защита от перегрева
Основной цвет
серебристый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Серия
Starwind STP3822
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
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Объем, л
3.8
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
85-95/100 °С
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
800
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Термопот Starwind STP3822 3.8л. 800Вт серебристый/черный
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л
Теги товара: металлические
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л
Теги товара: металлические
Термопот Starwind STP3822 3.8л. 800Вт серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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