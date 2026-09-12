Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578
Газонокосилка аккумуляторная RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578ОписаниеГазонокосилка Ryobi ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 используется для ухода за газоном на приусадебном участке, её аккумулятора хватит на долгую непрерывную работу. Аккумуляторная модель свободна от заправок и проводов удлинителей, вникать в процесс приведения в готовность не потребуется. С газонокосилкой легко управиться, нет лишнего шума, выхлопа и вибраций, а благодаря малому весу с ней комфортно будет работать девушкам. Функция EasyEdge™ обеспечивает ровный рез кромки для аккуратного оформления газона. Травосборник объемом 50 литров способствует долгой работе без очистки. Высота скашивания регулируется с помощью одного рычага в диапазоне 25-75 мм.Преимущества Складывающийся травосборник и рукоятка - для компактности при хранении косилки6-позиционная регулировка высоты скашивания (25-75 мм)Функция мульчированиеЛитий-ионный аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазрядаАккумулятор совместим со всеми инструментами системы ONE+™Простота в использованииТихая работаОтсутствие токсичных выхлопов
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
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