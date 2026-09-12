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Пупс Карапуз 23 девочка 20 см пластмассовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пупс Карапуз 23 девочка 20 см пластмассовая

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Пупс Карапуз 23 девочка 20 см пластмассовая - фото 1
Пупс Карапуз 23 девочка 20 см пластмассовая - фото 2
Пупс Карапуз 23 девочка 20 см пластмассовая - фото 3
Пупс Карапуз 23 девочка 20 см пластмассовая - фото 4
Пупс Карапуз 23 девочка 20 см пластмассовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
20
  • Пупс Карапуз 23 девочка 20 см пластмассовая - фото 1
  • Пупс Карапуз 23 девочка 20 см пластмассовая - фото 2
  • Пупс Карапуз 23 девочка 20 см пластмассовая - фото 3
  • Пупс Карапуз 23 девочка 20 см пластмассовая - фото 4
  • Пупс Карапуз 23 девочка 20 см пластмассовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700806
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
20
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х13
Вес, г.
230

Описание товара Пупс Карапуз 23 девочка 20 см пластмассовая

Карапуз 23 - это очаровательный малыш с милым личиком и пухленькими щёчками. Куклу так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней. В комплект одежды входит: комбинезон с ушками.Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать на ручки, сажать, укладывать спать, переодевать. Карапуза можно купать, так как у него вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звукового устройства. Эта кукла разнообразить увлекательный игровой процесс, в результате которого развивается творческое воображение и мелкая моторика ребенка. Высота 20 см. Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила. Карапуз 23 соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.

Отзывы о товаре Пупс Карапуз 23 девочка 20 см пластмассовая




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
20
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Карапуз 23 - это очаровательный малыш с милым личиком и пухленькими щёчками. Куклу так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней. В комплект одежды входит: комбинезон с ушками.Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать на ручки, сажать, укладывать спать, переодевать. Карапуза можно купать, так как у него вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звукового устройства. Эта кукла разнообразить увлекательный игровой процесс, в результате которого развивается творческое воображение и мелкая моторика ребенка. Высота 20 см. Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила. Карапуз 23 соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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