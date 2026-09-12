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Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна

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Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 1
Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 2
Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 3
Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 4
Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 5
Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 6
Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 7
Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 8
Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 9
Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
  • Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 1
  • Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 2
  • Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 3
  • Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 4
  • Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 5
  • Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 6
  • Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 7
  • Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 8
  • Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 9
  • Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700791
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
29
Комплектация
комплект одежды, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х27х20
Вес, г.
60

Описание товара Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна

Современный и модный гардероб кукольной одежды для Аси позволит красиво и ярко выглядеть в любую погоду, дарить радость и позитивное настроение. Одежда для куклы Ася Единорожка прекрасно дополнит волшебный образ игрушки. В комплект входят комбинезон с капюшоном и принтом «Единорог», пвх-кроссовки. Способствует развитию мелкой моторики ребенка. Швы обработаны и не расползаются в процессе эксплуатации. Одежду можно стирать и гладить. Советы по уходу: ручная стирка, сушить на горизонтальной поверхности, отбеливание запрещено. Соответствует техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.

Отзывы о товаре Одежда для куклы Ася Единорожка Purple Весна




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
29
Комплектация
комплект одежды, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Современный и модный гардероб кукольной одежды для Аси позволит красиво и ярко выглядеть в любую погоду, дарить радость и позитивное настроение. Одежда для куклы Ася Единорожка прекрасно дополнит волшебный образ игрушки. В комплект входят комбинезон с капюшоном и принтом «Единорог», пвх-кроссовки. Способствует развитию мелкой моторики ребенка. Швы обработаны и не расползаются в процессе эксплуатации. Одежду можно стирать и гладить. Советы по уходу: ручная стирка, сушить на горизонтальной поверхности, отбеливание запрещено. Соответствует техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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