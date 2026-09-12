Top.Mail.Ru
Пупс-пухляш "Глаша" 23 см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пупс-пухляш "Глаша" 23 см

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 1
Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 2
Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 3
Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 4
Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 5
Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 6
Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 7
Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 8
Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 9
Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Минимальный возраст
3
Высота, см
23
  • Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 1
  • Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 2
  • Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 3
  • Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 4
  • Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 5
  • Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 6
  • Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 7
  • Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 8
  • Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 9
  • Пупс-пухляш &quot;Глаша&quot; 23 см - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700766
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Кнопа
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
23
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х14
Вес, г.
300

Описание товара Пупс-пухляш "Глаша" 23 см

Пупс- пухляш от кнопы 23 см точно станет любимцем в детских играх. Небольшая куколка с милым личиком порадует любую девочку. Приемлемая цена и яркий современный образ - залог популярности этой игрушки. Все пупсы имеют необходимые сертификаты и абсолютно безопасны.

Отзывы о товаре Пупс-пухляш "Глаша" 23 см




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Кнопа
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
23
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Пупс- пухляш от кнопы 23 см точно станет любимцем в детских играх. Небольшая куколка с милым личиком порадует любую девочку. Приемлемая цена и яркий современный образ - залог популярности этой игрушки. Все пупсы имеют необходимые сертификаты и абсолютно безопасны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пупс-пухляш "Глаша" 23 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...