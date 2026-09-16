Top.Mail.Ru
John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка - фото 1
John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка - фото 2
John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка - фото 3
John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка - фото 4
John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка - фото 5
John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка - фото 6
John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Legend
Альбом (сингл)
Get Lifted
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка - фото 1
  • John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка - фото 2
  • John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка - фото 3
  • John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка - фото 4
  • John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка - фото 5
  • John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка - фото 6
  • John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699261
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028267618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Legend
Альбом (сингл)
Get Lifted
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
Prelude, Lets Get Lifted, Used To Love U, Alright, She Dont Have To Know Number One, I Can Change, Ordinary People, Stay With You, Lets Get Lifted Again, So High - Single Version, Refuge (When Its Cold Outside), It Dont Have To Change, Live It Up, So High - Cloud 9 Remix
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка

В середине нулевых JOHN LEGEND сделал себе имя как Приглашенным музыкантом для таких звезд, как Лорин Хилл, SLUM VILLAGE и KANYE WEST. Когда KANYE основал свой собственный лейбл G. O.O. D. (Getting Out Our Dreams), Get Lifted стал первым релизом новой компании, увидевшим свет откройте для себя мир. Все это напоминает стиль, который SLY&amp;amp;THE FAMILY STONE, CURTIS MAYFIELD, Куинси Джоунс и Билл Уитерс. LEGEND знает, что делает, и выдает нестареющую классику R&amp;amp;B для нового тысячелетия новое тысячелетие. оригинальные виниловые издания Get Lifted предлагаются по запредельным ценам в обычных местах поэтому это переиздание - глоток свежего воздуха для поклонников соула и хип-хоп фанатов. Джон Ледженд прославился в середине нулевых, став приглашенным музыкантом для Лорин Хилл, Slum Village и Канье Уэста, среди прочих. Когда Канье основал свой собственный лейбл G. O.O. D. (Getting Out Our Dreams), Get Lifted стал первым релизом, увидевшим свет. Похожий на стиль, который в 70-х годах прошлого века создали Sly &amp;amp; The Family Stone, Кертис Мэйфилд, Куинси Джонс и Билл Уизерс, Легенда знает свое дело и представляет классический R&amp;amp;B-альбом, готовый к новому тысячелетию. оригинальные виниловые копии Get Lifted продаются по самым высоким ценам, поэтому переиздание этого альбома будет более чем желанным для поклонников соула и хип-хопа.

Отзывы о товаре John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028267618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Legend
Альбом (сингл)
Get Lifted
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
Prelude, Lets Get Lifted, Used To Love U, Alright, She Dont Have To Know Number One, I Can Change, Ordinary People, Stay With You, Lets Get Lifted Again, So High - Single Version, Refuge (When Its Cold Outside), It Dont Have To Change, Live It Up, So High - Cloud 9 Remix
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
В середине нулевых JOHN LEGEND сделал себе имя как Приглашенным музыкантом для таких звезд, как Лорин Хилл, SLUM VILLAGE и KANYE WEST. Когда KANYE основал свой собственный лейбл G. O.O. D. (Getting Out Our Dreams), Get Lifted стал первым релизом новой компании, увидевшим свет откройте для себя мир. Все это напоминает стиль, который SLY&amp;amp;THE FAMILY STONE, CURTIS MAYFIELD, Куинси Джоунс и Билл Уитерс. LEGEND знает, что делает, и выдает нестареющую классику R&amp;amp;B для нового тысячелетия новое тысячелетие. оригинальные виниловые издания Get Lifted предлагаются по запредельным ценам в обычных местах поэтому это переиздание - глоток свежего воздуха для поклонников соула и хип-хоп фанатов. Джон Ледженд прославился в середине нулевых, став приглашенным музыкантом для Лорин Хилл, Slum Village и Канье Уэста, среди прочих. Когда Канье основал свой собственный лейбл G. O.O. D. (Getting Out Our Dreams), Get Lifted стал первым релизом, увидевшим свет. Похожий на стиль, который в 70-х годах прошлого века создали Sly &amp;amp; The Family Stone, Кертис Мэйфилд, Куинси Джонс и Билл Уизерс, Легенда знает свое дело и представляет классический R&amp;amp;B-альбом, готовый к новому тысячелетию. оригинальные виниловые копии Get Lifted продаются по самым высоким ценам, поэтому переиздание этого альбома будет более чем желанным для поклонников соула и хип-хопа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Legend - Get Lifted (0198028267618) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...