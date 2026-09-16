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Jean Michel Jarre - Equinoxe (4099964139198) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jean Michel Jarre - Equinoxe (4099964139198) виниловая пластинка

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Jean Michel Jarre - Equinoxe (4099964139198) виниловая пластинка - фото 1
Jean Michel Jarre - Equinoxe (4099964139198) виниловая пластинка - фото 2
Jean Michel Jarre - Equinoxe (4099964139198) виниловая пластинка - фото 3
Jean Michel Jarre - Equinoxe (4099964139198) виниловая пластинка - фото 4
Jean Michel Jarre - Equinoxe (4099964139198) виниловая пластинка - фото 5
Jean Michel Jarre - Equinoxe (4099964139198) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
EQUINOXE
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean Michel Jarre - Equinoxe (4099964139198) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean Michel Jarre - Equinoxe (4099964139198) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean Michel Jarre - Equinoxe (4099964139198) виниловая пластинка - фото 3
  • Jean Michel Jarre - Equinoxe (4099964139198) виниловая пластинка - фото 4
  • Jean Michel Jarre - Equinoxe (4099964139198) виниловая пластинка - фото 5
  • Jean Michel Jarre - Equinoxe (4099964139198) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699192
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jean Michel Jarre - Equinoxe (4099964139198) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964139198]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
EQUINOXE
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Equinoxe Part 1, Equinoxe Part 2, Equinoxe Part 3, Equinoxe Part 4, Equinoxe Part 5, Equinoxe Part 6, Equinoxe Part 7
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean Michel Jarre - Equinoxe (4099964139198) виниловая пластинка

?quinoxe — второй студийный альбом Жана-Мишеля Жарра, выпущенный первоначально в 1978 году. Издание на виниле 140 г. Как и его предшественник Oxygene, Equinoxe широко считается классикой в ??электронной музыке, продано около десяти миллионов копий на сегодняшний день. Стилистически Жарр продолжает основную концепцию Oxygene и создает сказочную музыкальную вселенную, построенную на мелодических пассажах и футуристических звуковых экспериментах

Отзывы о товаре Jean Michel Jarre - Equinoxe (4099964139198) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964139198]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
EQUINOXE
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Equinoxe Part 1, Equinoxe Part 2, Equinoxe Part 3, Equinoxe Part 4, Equinoxe Part 5, Equinoxe Part 6, Equinoxe Part 7
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
?quinoxe — второй студийный альбом Жана-Мишеля Жарра, выпущенный первоначально в 1978 году. Издание на виниле 140 г. Как и его предшественник Oxygene, Equinoxe широко считается классикой в ??электронной музыке, продано около десяти миллионов копий на сегодняшний день. Стилистически Жарр продолжает основную концепцию Oxygene и создает сказочную музыкальную вселенную, построенную на мелодических пассажах и футуристических звуковых экспериментах
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jean Michel Jarre - Equinoxe (4099964139198) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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