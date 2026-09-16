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Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка

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Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка - фото 1
Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка - фото 2
Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка - фото 3
Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка - фото 4
Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка - фото 5
Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка - фото 6
Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Xerrox Vol.5
Жанр
Индастриал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка - фото 1
  • Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка - фото 2
  • Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка - фото 3
  • Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка - фото 4
  • Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка - фото 5
  • Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка - фото 6
  • Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699171
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[4251804155137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Xerrox Vol.5
Жанр
Индастриал
Трек-лист
Xerrox Topia, Xerrox Sans Nom I, Xerrox Sans Nom II, Xerrox Ascent I, Xerrox Ascent II, Xerrox Sans Repit, Xerrox Nausicaa, Xerrox Xenonym, Xerrox Ada, Xerrox Arc, Xerrox Kryogen, Xerrox Isotope
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка

Новая работа известного экспериментатора Alva Noto. Издание на двойном виниле в гейтфолде. Alva Noto — сценическое имя звукового художника Карстена Николая, работающего в стилях экспериментальной электронной музыки, одного из основателей лейбла raster-noton. Работает в направлении гибридного искусства. Профессор Высшей школы изобразительных искусств Дрездена. Николай создаёт аудиокартины из различных тресков и помех, за счёт чего его произведения похожи на едва слышный фон технических и электронных шумов.

Отзывы о товаре Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[4251804155137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Xerrox Vol.5
Жанр
Индастриал
Трек-лист
Xerrox Topia, Xerrox Sans Nom I, Xerrox Sans Nom II, Xerrox Ascent I, Xerrox Ascent II, Xerrox Sans Repit, Xerrox Nausicaa, Xerrox Xenonym, Xerrox Ada, Xerrox Arc, Xerrox Kryogen, Xerrox Isotope
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Новая работа известного экспериментатора Alva Noto. Издание на двойном виниле в гейтфолде. Alva Noto — сценическое имя звукового художника Карстена Николая, работающего в стилях экспериментальной электронной музыки, одного из основателей лейбла raster-noton. Работает в направлении гибридного искусства. Профессор Высшей школы изобразительных искусств Дрездена. Николай создаёт аудиокартины из различных тресков и помех, за счёт чего его произведения похожи на едва слышный фон технических и электронных шумов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alva Noto - Xerrox Vol.5 (4251804155137) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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