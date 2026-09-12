Каста - Быль в Глаза (4603320377553) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Каста - Быль в Глаза (4603320377553) виниловая пластинка
"Быль в глаза" - ремастированное переиздание второго студийного альбома группы Каста, выпущенного в 2008 году. Процесс записи осуществлялся с участием всех участников группы, а также сотрудничеством с известными исполнителями, включая Смоки Мо и DJ Nik-One, а также коллектив Billys Band. Работы над релизом велись в студии Собино в Ростове-на-Дону. За сведение и мастеринг отвечали Александр Волк, Влади и Gustavo, которые работали на студии Wolk Recordings, находящейся в Риге.Издание представлено на двойном 180-ти граммовом пурпурном виниле.Каста - известная российская хип-хоп группа, основанная в Ростове-на-Дону в 1995 году. Первоначально коллектив носил название ПсихоЛирик, а в 1997 году преобразовалась в Касту. В состав группы входят Влади, Шым, Хамиль и Змей. Каста известны своими мощными текстами и уникальным стилем, сочетающим классический рэп с элементами других музыкальных жанров. История группы насыщена различными событиями и изменениями в составе. Так в 1997 году из коллектива ушел Василий Вакуленко (Баста), а в 1999 состав покинул Белый Будда (Роман Илюгин). За свое время существования Каста получила множество наград и признаний, таких как Russian Music Awards 2004 за лучший хип-хоп проект, Премия Муз-ТВ 2006, Победитель премии RU TV 2012 в категории "Лучший хип-хоп хит" ("Сочиняй мечты").
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитTyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) в...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитGeorge Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитSteel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Brotherhood (5099923481817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитIggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитAir - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитLee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитJanelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитJean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитNecrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитFaith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap
Отзывы о товаре Каста - Быль в Глаза (4603320377553) виниловая пластинка