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Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50

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Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 1
Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 2
Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 3
Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 4
Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 5
Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 6
Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 7
Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 8
Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 9
Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 10
Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 11
Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты и рыбалки, армейские/полевые
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
  • Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 10
  • Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 11
  • Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698917
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты и рыбалки, армейские/полевые
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х8
Вес, кг.
1.26

Описание товара Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50

Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 – это сбалансированное сочетание хорошего светопропускания, высокой четкости изображения и прочной конструкции. С 10-кратным увеличением и 50-миллиметровыми объективами он станет отличным спутником для любителей активного отдыха, будь то охота, рыбалка или наблюдение за птицами. Его герметичный корпус из алюминиевого сплава обеспечивает надежную работу в самых сложных условиях.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты и рыбалки, армейские/полевые
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 10x50 – это сбалансированное сочетание хорошего светопропускания, высокой четкости изображения и прочной конструкции. С 10-кратным увеличением и 50-миллиметровыми объективами он станет отличным спутником для любителей активного отдыха, будь то охота, рыбалка или наблюдение за птицами. Его герметичный корпус из алюминиевого сплава обеспечивает надежную работу в самых сложных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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