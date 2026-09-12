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Бинокль PENTAX JUPITER 16x50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль PENTAX JUPITER 16x50

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Бинокль PENTAX JUPITER 16x50 - фото 1
Бинокль PENTAX JUPITER 16x50 - фото 2
Бинокль PENTAX JUPITER 16x50 - фото 3
Бинокль PENTAX JUPITER 16x50 - фото 4
Бинокль PENTAX JUPITER 16x50 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль PENTAX JUPITER 16x50 - фото 1
  • Бинокль PENTAX JUPITER 16x50 - фото 2
  • Бинокль PENTAX JUPITER 16x50 - фото 3
  • Бинокль PENTAX JUPITER 16x50 - фото 4
  • Бинокль PENTAX JUPITER 16x50 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699039
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х7
Вес, г.
885

Описание товара Бинокль PENTAX JUPITER 16x50

Бинокль PENTAX JUPITER 16x50 оснащен большими объективами с диафрагмой 50 миллиметров что обеспечивает превосходную светосилу. Даже в условиях недостаточного освещения — например, при наблюдениях в сумерках, в помещении или во время ночных спортивных мероприятий — вы будете наблюдать четкое и контрастное изображение наблюдаемого объекта. Выбирая увеличение от 8x до 16x, пользователи могут подобрать модель, которая подойдет для желаемого применения, включая спортивные мероприятия, наблюдения за живой природой, астрономические наблюдения, наблюдения в походах и путешествиях.

Отзывы о товаре Бинокль PENTAX JUPITER 16x50




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль PENTAX JUPITER 16x50 оснащен большими объективами с диафрагмой 50 миллиметров что обеспечивает превосходную светосилу. Даже в условиях недостаточного освещения — например, при наблюдениях в сумерках, в помещении или во время ночных спортивных мероприятий — вы будете наблюдать четкое и контрастное изображение наблюдаемого объекта. Выбирая увеличение от 8x до 16x, пользователи могут подобрать модель, которая подойдет для желаемого применения, включая спортивные мероприятия, наблюдения за живой природой, астрономические наблюдения, наблюдения в походах и путешествиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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