Бинокль Levenhuk Army 12x50 с сеткой
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698957
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х12
Вес, кг.
1.37
Описание товара Бинокль Levenhuk Army 12x50 с сеткой
Бинокль Levenhuk Army 12?50 — это бинокль, предназначенный для полевых наблюдений, который отлично подойдет для охоты, рыбалки, походов и тактических игр. Он имеет две измерительные шкалы в одном из окуляров, позволяющие определить расстояние до объекта, его высоту и углы. Благодаря широкой диафрагме объективов и полностью многослойному просветляющему покрытию линз, бинокль обеспечивает очень контрастное изображение даже при сумерках, а уровень защиты от воды позволяет с уверенностью использовать устройство на пляже или на борту корабля.
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Бинокль Levenhuk Army 12?50 — это бинокль, предназначенный для полевых наблюдений, который отлично подойдет для охоты, рыбалки, походов и тактических игр. Он имеет две измерительные шкалы в одном из окуляров, позволяющие определить расстояние до объекта, его высоту и углы. Благодаря широкой диафрагме объективов и полностью многослойному просветляющему покрытию линз, бинокль обеспечивает очень контрастное изображение даже при сумерках, а уровень защиты от воды позволяет с уверенностью использовать устройство на пляже или на борту корабля.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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