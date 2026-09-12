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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699029
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Бинокль Levenhuk Nitro 12x50 – это мощный и надежный полевой бинокль, который обеспечит превосходную видимость даже в сложных погодных условиях. Он обладает высокой светосилой за счет 50-миллиметровой апертуры и полного многослойного просветления линз и 12-кратным увеличением, поэтому формируемое им изображение получается четким, ярким и информативным даже в сумерках, при пасмурном небе или атмосферных осадках. Этот бинокль – идеальный выбор для охотников и рыболовов. Корпус, сделанный из АВS-пластика, отличается ударостойкостью, а внешнее прорезиненное покрытие обеспечивает надежный хват даже в перчатках. Бинокль полностью герметичен и не пропускает воду даже при кратковременном погружении (класс водозащиты IP67). Азотное заполнение предотвращает выпадение конденсата на линзах изнутри при резкой смене температуры или в условиях высокой влажности.
Бинокль Levenhuk Nitro 12x50 – это мощный и надежный полевой бинокль, который обеспечит превосходную видимость даже в сложных погодных условиях. Он обладает высокой светосилой за счет 50-миллиметровой апертуры и полного многослойного просветления линз и 12-кратным увеличением, поэтому формируемое им изображение получается четким, ярким и информативным даже в сумерках, при пасмурном небе или атмосферных осадках. Этот бинокль – идеальный выбор для охотников и рыболовов. Корпус, сделанный из АВS-пластика, отличается ударостойкостью, а внешнее прорезиненное покрытие обеспечивает надежный хват даже в перчатках. Бинокль полностью герметичен и не пропускает воду даже при кратковременном погружении (класс водозащиты IP67). Азотное заполнение предотвращает выпадение конденсата на линзах изнутри при резкой смене температуры или в условиях высокой влажности.
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