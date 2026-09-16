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Непара - Лучшие песни (Оrange) (4603320377690) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Непара - Лучшие песни (Оrange) (4603320377690) виниловая пластинка

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Непара - Лучшие песни (Оrange) (4603320377690) виниловая пластинка - фото 1
Непара - Лучшие песни (Оrange) (4603320377690) виниловая пластинка - фото 2
Непара - Лучшие песни (Оrange) (4603320377690) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Непара
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Непара - Лучшие песни (Оrange) (4603320377690) виниловая пластинка - фото 1
  • Непара - Лучшие песни (Оrange) (4603320377690) виниловая пластинка - фото 2
  • Непара - Лучшие песни (Оrange) (4603320377690) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 220 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698889
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Непара - Лучшие песни (Оrange) (4603320377690) виниловая пластинка
4 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4603320377690]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Непара
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Другая причина, Плачь и смотри, Милая, Бог тебя выдумал, Песня о любви Они знакомы давно, Не плачь, Где ты была, Беги, беги, В облаках, Танго, Письмо
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Непара - Лучшие песни (Оrange) (4603320377690) виниловая пластинка

В 2024 году лейбл Panorama Records выпустил виниловый альбом Непара – Лучшие Песни (orange), представляющий собой сборник наиболее известных композиций российской поп-группы Непара. Этот релиз включает 12 треков, отражающих ключевые этапы творческого пути коллектива. Сторона A открывается песней Другая причина, за которой следуют Плачь и смотри, Милая, Бог тебя выдумал, Песня о любви и Они знакомы давно. Сторона B включает композиции Не плачь, Где ты была, Беги, беги, В облаках, Танго и Письмо. Этот подбор песен демонстрирует разнообразие репертуара группы, сочетая лирические баллады и более динамичные треки. Альбом издан на оранжевом виниле, что придает ему коллекционную ценность и эстетическую привлекательность. Высокое качество записи обеспечивает чистое и насыщенное звучание, передавая все нюансы исполнения. Лучшие Песни (orange) группы Непара предоставляет слушателям возможность познакомиться с творчеством коллектива, чьи композиции стали неотъемлемой частью российской поп-музыки. Этот сборник станет ценным дополнением к коллекции любого меломана, интересующегося отечественной эстрадой.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Непара - Лучшие песни (Оrange) (4603320377690) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4603320377690]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Непара
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Другая причина, Плачь и смотри, Милая, Бог тебя выдумал, Песня о любви Они знакомы давно, Не плачь, Где ты была, Беги, беги, В облаках, Танго, Письмо
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
В 2024 году лейбл Panorama Records выпустил виниловый альбом Непара – Лучшие Песни (orange), представляющий собой сборник наиболее известных композиций российской поп-группы Непара. Этот релиз включает 12 треков, отражающих ключевые этапы творческого пути коллектива. Сторона A открывается песней Другая причина, за которой следуют Плачь и смотри, Милая, Бог тебя выдумал, Песня о любви и Они знакомы давно. Сторона B включает композиции Не плачь, Где ты была, Беги, беги, В облаках, Танго и Письмо. Этот подбор песен демонстрирует разнообразие репертуара группы, сочетая лирические баллады и более динамичные треки. Альбом издан на оранжевом виниле, что придает ему коллекционную ценность и эстетическую привлекательность. Высокое качество записи обеспечивает чистое и насыщенное звучание, передавая все нюансы исполнения. Лучшие Песни (orange) группы Непара предоставляет слушателям возможность познакомиться с творчеством коллектива, чьи композиции стали неотъемлемой частью российской поп-музыки. Этот сборник станет ценным дополнением к коллекции любого меломана, интересующегося отечественной эстрадой.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Непара - Лучшие песни (Оrange) (4603320377690) виниловая пластинка - по цене 4220 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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