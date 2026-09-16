Непара - Лучшие песни (Оrange) (4603320377690) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Непара - Лучшие песни (Оrange) (4603320377690) виниловая пластинка
В 2024 году лейбл Panorama Records выпустил виниловый альбом Непара – Лучшие Песни (orange), представляющий собой сборник наиболее известных композиций российской поп-группы Непара. Этот релиз включает 12 треков, отражающих ключевые этапы творческого пути коллектива. Сторона A открывается песней Другая причина, за которой следуют Плачь и смотри, Милая, Бог тебя выдумал, Песня о любви и Они знакомы давно. Сторона B включает композиции Не плачь, Где ты была, Беги, беги, В облаках, Танго и Письмо. Этот подбор песен демонстрирует разнообразие репертуара группы, сочетая лирические баллады и более динамичные треки. Альбом издан на оранжевом виниле, что придает ему коллекционную ценность и эстетическую привлекательность. Высокое качество записи обеспечивает чистое и насыщенное звучание, передавая все нюансы исполнения. Лучшие Песни (orange) группы Непара предоставляет слушателям возможность познакомиться с творчеством коллектива, чьи композиции стали неотъемлемой частью российской поп-музыки. Этот сборник станет ценным дополнением к коллекции любого меломана, интересующегося отечественной эстрадой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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