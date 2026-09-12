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Комиссар - Лучшие Песни (4620032917648) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Комиссар - Лучшие Песни (4620032917648) виниловая пластинка

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Комиссар - Лучшие Песни (4620032917648) виниловая пластинка - фото 1
Комиссар - Лучшие Песни (4620032917648) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Комиссар
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Комиссар - Лучшие Песни (4620032917648) виниловая пластинка - фото 1
  • Комиссар - Лучшие Песни (4620032917648) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698888
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4620032917648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Комиссар
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Трек-лист
Ты Уйдeшь, Дрянь 2000, Tвой Поцелуй 2000, Нам с тобою Любовь Пророчили, Забудь Мое Имя Голубоглазая, Королева Снежная, Какая же ты Пад*а, Нежный Мотив, Наше Время Пришло, Лёха, Если Ты Когда-Нибудь Ко Мне Вернешься (Солнце Золотое)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Комиссар - Лучшие Песни (4620032917648) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Комиссар / Лучшие Песни (1LP) - это отличный способ погрузиться в атмосферу незабываемых хитов и таланта коллектива Комиссар. Альбом Лучшие Песни представляет собой подборку самых популярных и любимых композиций коллектива. Здесь вы найдете всеми известные хиты, которые звучали на радио и трогали сердца миллионов слушателей. Виниловая пластинка Комиссар / Лучшие Песни (1LP) позволяет насладиться качеством и атмосферой аналогового звука. Она станет отличным приобретением для настоящих ценителей музыки и коллекционеров виниловых записей. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Комиссар / Лучшие Песни (1LP) и снова ощутить волшебство и ностальгию, которые сопровождают каждую треку этого уникального альбома.

Отзывы о товаре Комиссар - Лучшие Песни (4620032917648) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4620032917648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Комиссар
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Трек-лист
Ты Уйдeшь, Дрянь 2000, Tвой Поцелуй 2000, Нам с тобою Любовь Пророчили, Забудь Мое Имя Голубоглазая, Королева Снежная, Какая же ты Пад*а, Нежный Мотив, Наше Время Пришло, Лёха, Если Ты Когда-Нибудь Ко Мне Вернешься (Солнце Золотое)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Купить виниловую пластинку Комиссар / Лучшие Песни (1LP) - это отличный способ погрузиться в атмосферу незабываемых хитов и таланта коллектива Комиссар. Альбом Лучшие Песни представляет собой подборку самых популярных и любимых композиций коллектива. Здесь вы найдете всеми известные хиты, которые звучали на радио и трогали сердца миллионов слушателей. Виниловая пластинка Комиссар / Лучшие Песни (1LP) позволяет насладиться качеством и атмосферой аналогового звука. Она станет отличным приобретением для настоящих ценителей музыки и коллекционеров виниловых записей. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Комиссар / Лучшие Песни (1LP) и снова ощутить волшебство и ностальгию, которые сопровождают каждую треку этого уникального альбома.
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Отзывы


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