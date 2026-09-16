Николай Носков - Лучшие Песни (Red) (4603320377683) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Николай Носков
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 698883
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4 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Николай Носков
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Трек-лист
1. A1 Это здорово 2. A2 По пояс в небе 3. A3 На меньшее я не согласен 4. A4 Паранойя 5. A5 Я тебя люблю 6. A6 Снег 7. B1 Живой 8. B2 Исповедь 9. B3 Без названия 10. B4 Я тебя прошу 11. B5 Молитва 12. B6 Белая ночь
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Николай Носков - Лучшие Песни (Red) (4603320377683) виниловая пластинка
Николай Носков – Лучшие Песни, представляющий собой сборник наиболее значимых композиций российского певца Николая Носкова. Этот релиз включает 12 треков, отражающих ключевые этапы его сольной карьеры. Сторона A открывается песней Это здорово, за которой следуют По пояс в небе, На меньшее я не согласен, Паранойя, Я тебя люблю и Снег. Сторона B включает композиции Живой, Исповедь, Без названия, Я тебя прошу, Молитва и Белая ночь. Этот подбор песен демонстрирует разнообразие репертуара Носкова, сочетая лирические баллады и более динамичные треки. Высокое качество записи обеспечивает чистое и насыщенное звучание, передавая все нюансы исполнения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Николай Носков
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Трек-лист
1. A1 Это здорово 2. A2 По пояс в небе 3. A3 На меньшее я не согласен 4. A4 Паранойя 5. A5 Я тебя люблю 6. A6 Снег 7. B1 Живой 8. B2 Исповедь 9. B3 Без названия 10. B4 Я тебя прошу 11. B5 Молитва 12. B6 Белая ночь
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Николай Носков – Лучшие Песни, представляющий собой сборник наиболее значимых композиций российского певца Николая Носкова. Этот релиз включает 12 треков, отражающих ключевые этапы его сольной карьеры. Сторона A открывается песней Это здорово, за которой следуют По пояс в небе, На меньшее я не согласен, Паранойя, Я тебя люблю и Снег. Сторона B включает композиции Живой, Исповедь, Без названия, Я тебя прошу, Молитва и Белая ночь. Этот подбор песен демонстрирует разнообразие репертуара Носкова, сочетая лирические баллады и более динамичные треки. Высокое качество записи обеспечивает чистое и насыщенное звучание, передавая все нюансы исполнения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Купить Николай Носков - Лучшие Песни (Red) (4603320377683) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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