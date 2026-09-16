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Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка

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Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 1
Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 2
Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 3
Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 4
Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 5
Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 6
Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 7
Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 8
Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 9
Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Белая Ночь
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 2
  • Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 3
  • Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 4
  • Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 5
  • Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 6
  • Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 7
  • Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 8
  • Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 9
  • Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698845
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Белая Ночь
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Налетела Грусть, Вальс-Бостон, Послепобедный Вальс, По Снегу, Летящему С Неба, Вещая Судьба, На Дороге Жизни, Памяти Романа Казакова, Осень, Белая Ночь, Вальс 37-го Года, Нарисуйте Мне Дом, Декабристский Сон, Прогулка по невскому, Кручина, Зимняя Ночь, Очередь У Магазина, Расставание, Дорога На Ваганьково, Окстись, Предрассветный Вальс, Покажите Мне Москву, Размышление На Прогулке, Возвращение В Город
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка

"Белая Ночь" - альбом-компиляция 2019 года на двойном виниле лучших раннее изданных песен советского и российского певца, автора-исполнителя Александра Розенбаума. Александр Яковлевич Розенбаум - советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актёр. Заслуженный артист Российской Федерации (1996). Народный артист Российской Федерации (2001).

Отзывы о товаре Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Белая Ночь
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Налетела Грусть, Вальс-Бостон, Послепобедный Вальс, По Снегу, Летящему С Неба, Вещая Судьба, На Дороге Жизни, Памяти Романа Казакова, Осень, Белая Ночь, Вальс 37-го Года, Нарисуйте Мне Дом, Декабристский Сон, Прогулка по невскому, Кручина, Зимняя Ночь, Очередь У Магазина, Расставание, Дорога На Ваганьково, Окстись, Предрассветный Вальс, Покажите Мне Москву, Размышление На Прогулке, Возвращение В Город
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Белая Ночь" - альбом-компиляция 2019 года на двойном виниле лучших раннее изданных песен советского и российского певца, автора-исполнителя Александра Розенбаума. Александр Яковлевич Розенбаум - советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актёр. Заслуженный артист Российской Федерации (1996). Народный артист Российской Федерации (2001).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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