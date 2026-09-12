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Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка

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Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка - фото 1
Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка - фото 2
Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка - фото 3
Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка - фото 4
Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка - фото 5
Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка - фото 6
Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка - фото 7
Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка - фото 8
Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
METEORA
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка - фото 1
  • Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка - фото 2
  • Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка - фото 3
  • Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка - фото 4
  • Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка - фото 5
  • Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка - фото 6
  • Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка - фото 7
  • Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка - фото 8
  • Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698701
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624844051]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
METEORA
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Forward, Don't Stay, Somewhere I Belong, Lying from You, Hit the Floor, Easier to Run, Faint, Figure.09, Breaking the Habit, From the Inside, Nobody's Listening, Session, Numb
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка

Переиздание второго студийного альбома "Meteora" американской рок-группы Linkin Park, выпущенного первоначально в 2003 году. Лимитированное издание на цветном виниле. Meteora, новаторский второй альбом Linkin Park, был выпущен в марте 2003 года и включал в себя глобальные хиты «Somewhere I Belong», «Faint», «Numb», «Breaking The Habit» и «From The Inside». В США было продано более 8 миллионов копий, и он получил мультиплатиновый, платиновый или золотой статус в 15 странах.



Теги товара: Linkin Park

Отзывы о товаре Linkin Park - Meteora (0093624844051) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624844051]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
METEORA
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Forward, Don't Stay, Somewhere I Belong, Lying from You, Hit the Floor, Easier to Run, Faint, Figure.09, Breaking the Habit, From the Inside, Nobody's Listening, Session, Numb
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание второго студийного альбома "Meteora" американской рок-группы Linkin Park, выпущенного первоначально в 2003 году. Лимитированное издание на цветном виниле. Meteora, новаторский второй альбом Linkin Park, был выпущен в марте 2003 года и включал в себя глобальные хиты «Somewhere I Belong», «Faint», «Numb», «Breaking The Habit» и «From The Inside». В США было продано более 8 миллионов копий, и он получил мультиплатиновый, платиновый или золотой статус в 15 странах.


Теги товара: Linkin Park
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