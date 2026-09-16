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Linkin Park - Hybrid Theory (0093624844037) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Linkin Park - Hybrid Theory (0093624844037) виниловая пластинка

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Linkin Park - Hybrid Theory (Translucent Yellow) (93624844037) виниловая пластинка - фото 1
Linkin Park - Hybrid Theory (Translucent Yellow) (93624844037) виниловая пластинка - фото 2
Linkin Park - Hybrid Theory (Translucent Yellow) (93624844037) виниловая пластинка - фото 3
Linkin Park - Hybrid Theory (Translucent Yellow) (93624844037) виниловая пластинка - фото 4
Linkin Park - Hybrid Theory (Translucent Yellow) (93624844037) виниловая пластинка - фото 5
Linkin Park - Hybrid Theory (Translucent Yellow) (93624844037) виниловая пластинка - фото 6
Linkin Park - Hybrid Theory (Translucent Yellow) (93624844037) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Linkin Park - Hybrid Theory (Translucent Yellow) (93624844037) виниловая пластинка - фото 1
  • Linkin Park - Hybrid Theory (Translucent Yellow) (93624844037) виниловая пластинка - фото 2
  • Linkin Park - Hybrid Theory (Translucent Yellow) (93624844037) виниловая пластинка - фото 3
  • Linkin Park - Hybrid Theory (Translucent Yellow) (93624844037) виниловая пластинка - фото 4
  • Linkin Park - Hybrid Theory (Translucent Yellow) (93624844037) виниловая пластинка - фото 5
  • Linkin Park - Hybrid Theory (Translucent Yellow) (93624844037) виниловая пластинка - фото 6
  • Linkin Park - Hybrid Theory (Translucent Yellow) (93624844037) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698700
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Linkin Park - Hybrid Theory (0093624844037) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Linkin Park - Hybrid Theory (0093624844037) виниловая пластинка

Переиздание дебютного альбома американской рок-группы Linkin Park, выпущенного первоначально в октябре 2000 года. Лимитированное издание на полупрозрачном желтом виниле.. Инновационный дебютный альбом Linkin Park Hybrid Theory, выпущенный в октябре 2000 года, представляет собой смесь тяжелого альтернативного рока, хип-хопа и электронной музыки и сыграл важную роль в создании нового музыкального жанра. Linkin Park вдохновили целое поколение преданных поклонников, а также оказали влияние на многие группы, которые взяли за основу интенсивный и эмоциональный стиль музыки. Hybrid Theory содержал три хит-сингла и стал самым продаваемым альбомом 2001 года в США. С тех пор альбом был продан тиражом более 11 миллионов копий и принес группе первую премию Грэмми за лучшее рок-исполнение за композицию Crawling.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Переиздание дебютного альбома американской рок-группы Linkin Park, выпущенного первоначально в октябре 2000 года. Лимитированное издание на полупрозрачном желтом виниле.. Инновационный дебютный альбом Linkin Park Hybrid Theory, выпущенный в октябре 2000 года, представляет собой смесь тяжелого альтернативного рока, хип-хопа и электронной музыки и сыграл важную роль в создании нового музыкального жанра. Linkin Park вдохновили целое поколение преданных поклонников, а также оказали влияние на многие группы, которые взяли за основу интенсивный и эмоциональный стиль музыки. Hybrid Theory содержал три хит-сингла и стал самым продаваемым альбомом 2001 года в США. С тех пор альбом был продан тиражом более 11 миллионов копий и принес группе первую премию Грэмми за лучшее рок-исполнение за композицию Crawling.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Linkin Park - Hybrid Theory (0093624844037) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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