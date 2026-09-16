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Cher - Believe (Clear & Blue) (5054197614200) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cher - Believe (Clear & Blue) (5054197614200) виниловая пластинка

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Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 1
Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 2
Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 3
Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 4
Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 5
Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 6
Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 7
Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 8
Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 9
Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 10
Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 11
Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 12
Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 13
Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 14
Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 15
Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 16
Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 17
Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 1
  • Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 2
  • Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 3
  • Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 4
  • Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 5
  • Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 6
  • Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 7
  • Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 8
  • Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 9
  • Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 10
  • Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 11
  • Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 12
  • Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 13
  • Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 14
  • Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 15
  • Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 16
  • Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 17
  • Cher - Believe (Clear &amp; Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698654
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cher - Believe (Clear & Blue) (5054197614200) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cher - Believe (Clear & Blue) (5054197614200) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Cher / Believe - clear - sea blue and light-blue vinyl (3LP) - это отличная возможность погрузиться в мир поп-музыки и насладиться неподражаемым талантом Шер. Альбом Believe стал настоящим хитом, завоевал сердца миллионов поклонников со всего мира и заслуженно занял высокие места в хит-парадах. Cher - это легендарная исполнительница и икона поп-культуры. Ее уникальный голос и харизма не оставят вас равнодушными. Альбом Believe стал для нее настоящим прорывом, и в нем Шер продемонстрировала свою смелость и эксперименты с музыкальными стилями. Звуковая запись на прозрачном виниле с морской голубой и светло-голубой оттенками придает этому альбому особый шарм и эстетическое наслаждение. Каждая песня оживает на вашем проигрывателе и погружает вас в атмосферу музыки Шер, наполненную эмоциональностью и силой. Believe - это коллекция из трех пластинок, на которых собраны самые яркие хиты Шер, включая одноименную песню Believe, которая стала настоящим гимном поколений. Купить виниловую пластинку Cher / Believe - clear - sea blue and light-blue vinyl (3LP) - это возможность приобрести настоящий музыкальный шедевр и добавить его в свою коллекцию. Если вы цените качественный звук и великолепное исполнение, а также являетесь фанатом Шер или поп-музыки в целом, этот альбом обязательно порадует вас своими музыкальными вибрациями и неподражаемым стилем исполнения. Купите виниловую пластинку Cher / Believe - clear - sea blue and light-blue vinyl (3LP) и позвольте музыке Шер наполнить вашу жизнь эмоциями и вдохновением.

Отзывы о товаре Cher - Believe (Clear & Blue) (5054197614200) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Купить виниловую пластинку Cher / Believe - clear - sea blue and light-blue vinyl (3LP) - это отличная возможность погрузиться в мир поп-музыки и насладиться неподражаемым талантом Шер. Альбом Believe стал настоящим хитом, завоевал сердца миллионов поклонников со всего мира и заслуженно занял высокие места в хит-парадах. Cher - это легендарная исполнительница и икона поп-культуры. Ее уникальный голос и харизма не оставят вас равнодушными. Альбом Believe стал для нее настоящим прорывом, и в нем Шер продемонстрировала свою смелость и эксперименты с музыкальными стилями. Звуковая запись на прозрачном виниле с морской голубой и светло-голубой оттенками придает этому альбому особый шарм и эстетическое наслаждение. Каждая песня оживает на вашем проигрывателе и погружает вас в атмосферу музыки Шер, наполненную эмоциональностью и силой. Believe - это коллекция из трех пластинок, на которых собраны самые яркие хиты Шер, включая одноименную песню Believe, которая стала настоящим гимном поколений. Купить виниловую пластинку Cher / Believe - clear - sea blue and light-blue vinyl (3LP) - это возможность приобрести настоящий музыкальный шедевр и добавить его в свою коллекцию. Если вы цените качественный звук и великолепное исполнение, а также являетесь фанатом Шер или поп-музыки в целом, этот альбом обязательно порадует вас своими музыкальными вибрациями и неподражаемым стилем исполнения. Купите виниловую пластинку Cher / Believe - clear - sea blue and light-blue vinyl (3LP) и позвольте музыке Шер наполнить вашу жизнь эмоциями и вдохновением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cher - Believe (Clear & Blue) (5054197614200) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 10760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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