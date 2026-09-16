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Yes - Yes Album (0081227816964) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yes - Yes Album (0081227816964) виниловая пластинка

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Yes - Yes Album (0081227816964) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
YES ALBUM
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Yes - Yes Album (0081227816964) виниловая пластинка - фото 1
  • Yes - Yes Album (0081227816964) виниловая пластинка - фото 2
  • Yes - Yes Album (0081227816964) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698637
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Yes - Yes Album (0081227816964) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[81227816964]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
YES ALBUM
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Yours Is No Disgrace, Clap, A3.a Life Seeker, A3.b Disillusion, A3.c W?rm B1.a Your Move, B1.b All Good People, A Venture, Perpetual Change
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yes - Yes Album (0081227816964) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Yours Is No Disgrace, Clap, A3.a Life Seeker, A3.b Disillusion, A3.c W?rm B1.a Your Move, B1.b All Good People, A Venture, Perpetual Change



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Yes - Yes Album (0081227816964) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[81227816964]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
YES ALBUM
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Yours Is No Disgrace, Clap, A3.a Life Seeker, A3.b Disillusion, A3.c W?rm B1.a Your Move, B1.b All Good People, A Venture, Perpetual Change
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Yours Is No Disgrace, Clap, A3.a Life Seeker, A3.b Disillusion, A3.c W?rm B1.a Your Move, B1.b All Good People, A Venture, Perpetual Change


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yes - Yes Album (0081227816964) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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