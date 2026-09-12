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Aretha Franklin - Queen Of Soul (5711053021038) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aretha Franklin - Queen Of Soul (5711053021038) виниловая пластинка

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Aretha Franklin - Queen Of Soul (5711053021038) виниловая пластинка - фото 1
Aretha Franklin - Queen Of Soul (5711053021038) виниловая пластинка - фото 2
Aretha Franklin - Queen Of Soul (5711053021038) виниловая пластинка - фото 3
Aretha Franklin - Queen Of Soul (5711053021038) виниловая пластинка - фото 4
Aretha Franklin - Queen Of Soul (5711053021038) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
Queen Of Soul
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aretha Franklin - Queen Of Soul (5711053021038) виниловая пластинка - фото 1
  • Aretha Franklin - Queen Of Soul (5711053021038) виниловая пластинка - фото 2
  • Aretha Franklin - Queen Of Soul (5711053021038) виниловая пластинка - фото 3
  • Aretha Franklin - Queen Of Soul (5711053021038) виниловая пластинка - фото 4
  • Aretha Franklin - Queen Of Soul (5711053021038) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698477
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Характеристики

Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053021038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
Queen Of Soul
Жанр
Soul
Трек-лист
Try a Little Tenderness, Nobody Like You, Operation Heartbreak, Blue Holiday, Look for the Silver Lining, It's So Heartbreakin', I Apologise, God Bless the Child, Don't Cry, Baby, Today I Sing the Blues, You Made Me Love You, Hard Times, I Told You So, Rough Lover, Myself, Over the Rainbow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aretha Franklin - Queen Of Soul (5711053021038) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Try a Little Tenderness, Nobody Like You, Operation Heartbreak, Blue Holiday, Look for the Silver Lining, It's So Heartbreakin', I Apologise, God Bless the Child, Don't Cry, Baby, Today I Sing the Blues, You Made Me Love You, Hard Times, I Told You So, Rough Lover, Myself, Over the Rainbow



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Aretha Franklin - Queen Of Soul (5711053021038) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053021038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
Queen Of Soul
Жанр
Soul
Трек-лист
Try a Little Tenderness, Nobody Like You, Operation Heartbreak, Blue Holiday, Look for the Silver Lining, It's So Heartbreakin', I Apologise, God Bless the Child, Don't Cry, Baby, Today I Sing the Blues, You Made Me Love You, Hard Times, I Told You So, Rough Lover, Myself, Over the Rainbow
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Try a Little Tenderness, Nobody Like You, Operation Heartbreak, Blue Holiday, Look for the Silver Lining, It's So Heartbreakin', I Apologise, God Bless the Child, Don't Cry, Baby, Today I Sing the Blues, You Made Me Love You, Hard Times, I Told You So, Rough Lover, Myself, Over the Rainbow


Теги товара: Соул
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