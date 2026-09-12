Various Artists - Blues Greatest (5711053020994) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blues Greatest
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698467
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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020994]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blues Greatest
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Muddy Waters - Hoochie Coochie Man, T-Bone Walker - Call It Stormy Monday, John Lee Hooker - Crawling King Snake, Lightnin Hopkins - Blues in the Bottle, Freddie King - Im Tore Down Muddy Waters - I Got My Mojo Working, Elmore James - Dust My Broom, King - Shake It Up and Go, John Lee Hooker - Boom Boom, Howlin Wolf - Evil (Is Going On), Elmore James - Madison Blues, Muddy Waters - Mannish Boy, John Lee Hooker - Boogie Chillun, Big Joe Williams - Baby Please Dont Go, Etta James - I Just Want to
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Blues Greatest (5711053020994) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Muddy Waters - Hoochie Coochie Man, T-Bone Walker - Call It Stormy Monday, John Lee Hooker - Crawling King Snake, Lightnin Hopkins - Blues in the Bottle, Freddie King - Im Tore Down Muddy Waters - I Got My Mojo Working, Elmore James - Dust My Broom, King - Shake It Up and Go, John Lee Hooker - Boom Boom, Howlin Wolf - Evil (Is Going On), Elmore James - Madison Blues, Muddy Waters - Mannish Boy, John Lee Hooker - Boogie Chillun, Big Joe Williams - Baby Please Dont Go, Etta James - I Just Want to Make Love to You, Jimmy Reed - Little Rain
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Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020994]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blues Greatest
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Muddy Waters - Hoochie Coochie Man, T-Bone Walker - Call It Stormy Monday, John Lee Hooker - Crawling King Snake, Lightnin Hopkins - Blues in the Bottle, Freddie King - Im Tore Down Muddy Waters - I Got My Mojo Working, Elmore James - Dust My Broom, King - Shake It Up and Go, John Lee Hooker - Boom Boom, Howlin Wolf - Evil (Is Going On), Elmore James - Madison Blues, Muddy Waters - Mannish Boy, John Lee Hooker - Boogie Chillun, Big Joe Williams - Baby Please Dont Go, Etta James - I Just Want to
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Muddy Waters - Hoochie Coochie Man, T-Bone Walker - Call It Stormy Monday, John Lee Hooker - Crawling King Snake, Lightnin Hopkins - Blues in the Bottle, Freddie King - Im Tore Down Muddy Waters - I Got My Mojo Working, Elmore James - Dust My Broom, King - Shake It Up and Go, John Lee Hooker - Boom Boom, Howlin Wolf - Evil (Is Going On), Elmore James - Madison Blues, Muddy Waters - Mannish Boy, John Lee Hooker - Boogie Chillun, Big Joe Williams - Baby Please Dont Go, Etta James - I Just Want to Make Love to You, Jimmy Reed - Little Rain
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