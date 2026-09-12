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Edith Piaf - La Vie En Rose (5711053020758) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Edith Piaf - La Vie En Rose (5711053020758) виниловая пластинка

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Edith Piaf - La Vie En Rose (5711053020758) виниловая пластинка - фото 1
Edith Piaf - La Vie En Rose (5711053020758) виниловая пластинка - фото 2
Edith Piaf - La Vie En Rose (5711053020758) виниловая пластинка - фото 3
Edith Piaf - La Vie En Rose (5711053020758) виниловая пластинка - фото 4
Edith Piaf - La Vie En Rose (5711053020758) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Edith Piaf
Альбом (сингл)
La Vie En Rose
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Edith Piaf - La Vie En Rose (5711053020758) виниловая пластинка - фото 1
  • Edith Piaf - La Vie En Rose (5711053020758) виниловая пластинка - фото 2
  • Edith Piaf - La Vie En Rose (5711053020758) виниловая пластинка - фото 3
  • Edith Piaf - La Vie En Rose (5711053020758) виниловая пластинка - фото 4
  • Edith Piaf - La Vie En Rose (5711053020758) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698462
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Характеристики

Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing Uk Ltd
Barcode
[5711053020758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Edith Piaf
Альбом (сингл)
La Vie En Rose
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
La Vie En Rose, Milord, Hymn To Love, Padam Padam, Heureuse Le Chant Du Pirate, Paris M?diterran?e, Non, Je Ne Regrette Rien, Ouragan, Notre Dame De Paris, Les Trois Cloches, La Foule, L’Accord?oniste, ? Quoi Ca Sert L’Amour, Adieu Mon C?ur
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Edith Piaf - La Vie En Rose (5711053020758) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: La Vie En Rose, Milord, Hymn To Love, Padam Padam, Heureuse Le Chant Du Pirate, Paris M?diterran?e, Non, Je Ne Regrette Rien, Ouragan, Notre Dame De Paris, Les Trois Cloches, La Foule, L’Accord?oniste, ? Quoi Ca Sert L’Amour, Adieu Mon C?ur

Отзывы о товаре Edith Piaf - La Vie En Rose (5711053020758) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing Uk Ltd
Barcode
[5711053020758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Edith Piaf
Альбом (сингл)
La Vie En Rose
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
La Vie En Rose, Milord, Hymn To Love, Padam Padam, Heureuse Le Chant Du Pirate, Paris M?diterran?e, Non, Je Ne Regrette Rien, Ouragan, Notre Dame De Paris, Les Trois Cloches, La Foule, L’Accord?oniste, ? Quoi Ca Sert L’Amour, Adieu Mon C?ur
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: La Vie En Rose, Milord, Hymn To Love, Padam Padam, Heureuse Le Chant Du Pirate, Paris M?diterran?e, Non, Je Ne Regrette Rien, Ouragan, Notre Dame De Paris, Les Trois Cloches, La Foule, L’Accord?oniste, ? Quoi Ca Sert L’Amour, Adieu Mon C?ur
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