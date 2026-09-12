Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON01
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Характеристики
Тип товара
Мобильный кондиционер
Макс. поддерживаемая температура °С
да
Пульт дистанционного управления
да
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
нет
Макс. производительность обогрева, кВт
да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
нет
Класс энергоэффективности
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697277
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мобильный кондиционер
Макс. поддерживаемая температура °С
да
Пульт дистанционного управления
да
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
нет
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
нет
Макс. уровень шума, дБ
53/54 дБ
Макс. производительность обогрева, кВт
да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
нет
Класс энергоэффективности
нет
Класс пылевлагозащищенности
да
Вариант размещения
вентиляция/осушение
Макс. потребляемая мощность
2190
Номинальный ток, A
да
Напряжение электропитания, В
782
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х32х31
Вес, кг.
20
Описание товара Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON01
Мобильный кондиционер FUNAI серии CROCUS - это простой в установке и эксплуатации прибор.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мобильный кондиционер
Макс. поддерживаемая температура °С
да
Пульт дистанционного управления
да
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
нет
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
нет
Макс. уровень шума, дБ
53/54 дБ
Макс. производительность обогрева, кВт
да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
нет
Класс энергоэффективности
нет
Класс пылевлагозащищенности
да
Развернуть
Вариант размещения
вентиляция/осушение
Макс. потребляемая мощность
2190
Номинальный ток, A
да
Напряжение электропитания, В
782
Страна производитель
Китай
Мобильный кондиционер FUNAI серии CROCUS - это простой в установке и эксплуатации прибор.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Мобильный кондиционер cерии CROCUS MAC-CS22CON01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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