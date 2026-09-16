Описание товара Кондиционер Viomi Cross Pro 9000BTU (KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+)

Кондиционер Viomi Cross Pro 9 000BTU KFR- 2 5 GW/EY3PMB-A++/A+ - модель с богатым внутренним наполнением и глубокой системой очистки. Три вида управления сплит-системой не оставят без внимания настоящих ценителей своего времени и удобств. В данной модели предусмотрено не только управление при помощи пульта ДУ. Наличие встроенного WIFI и интеграции в "Умный ДОМ" позволит управлять системой через мобильное приложение Mi Home, а также использовать голосового управления . Производитель позаботился о вашем здоровье и предусмотрел дополнительную систему очистка воздуха UVC - излучением, которая убивает болезнетворные микроорганизмы на расстоянии 240-260 нанометров вплоть до разрушения молекулярной связи ДНК не давая им даже шанса на репликацию. Функции и режимы 1. Режим охлаждения - охладит помещение в жаркие летние дни. 2. В режиме обогрева сплит-система может работать на обогрев при температуре за окном до -15 градусов! 3. В режим вентилирования воздух проходит через фильтры (как и в любом другом режиме), перемешивается и равномерно распределяется по комнате. НЕ ПУТАЙТЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЮ. В режиме вентилирования нет притока свежего воздуха. Данный режим уместен в случаях, когда необходимо, например, уровнять температуру в комнате, убрать неприятные запахи и т.д., но при этом нет необходимости ни в обогреве, ни в охлаждении. 4 . В автоматическом режиме кондиционер сам выберет работать ему на обогрев или на охлаждение, чтобы достигнуть желаемой температуры. Зависеть выбор будет от показаний изначальной температуры в помещении. 5. Режим осушения. 6. Режим "TURBO" предназначен для охлаждения/обогрева помещения в максимально быстрый срок, и, следовательно работает на самой большой мощности. Достигнув необходимой температуры, он плавно понижает обороты и далее работает на поддержание. Режим ЭКО - предназначен для работы кондиционера в экономичном режиме (с целью экономии электроэнергии). Данная функция доступна как при охлаждении, так и при обогреве. Режим SLEEP - ночной режим будет поддерживать комфортную температуру во время сна, работая на пониженных оборотах вентилятора. В кондиционерах предложенной серии предусмотрена функция I FEEL , позволяющий контролировать температуру непосредственно в той части комнаты, в которой находится пульт ДУ. Теперь охладить дальнюю часть комнаты не представляет трудностей. Р ежим "Тишина" - бесшумный режим запускает кондиционер на самой низкой скорости вентилятора. Наличие таймера позволяет запрограммировать прибор на 24 часа. Настроив прибор на определенное время, вы вернетесь в помещение, где уже достигнута заданная температура. Кондиционер Viomi Cross порадует вас своим многообразием полезных и жизненно необходимых для по-настоящему качественной жизни и времяпрепровождения функциями!