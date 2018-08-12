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Кондиционер мобильный Electrolux EACM-8 CL/N3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондиционер мобильный Electrolux EACM-8 CL/N3

3 Отзывы
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Кондиционер мобильный Electrolux EACM-8 CL/N3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
27 040 руб.  40 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 142635
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Кондиционер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х49х37
Вес, кг.
29

Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux EACM-8 CL/N3

Мобильный кондиционер, не требует сложной установки, работает безшумно. Легко располагается в любом подходящем месте. Работает на охлаждение.



Теги товара: мобильные

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Electrolux EACM-8 CL/N3

Источник: Яндекс Маркет
12.08.2018
Natalya Pavlova

Достоинства:
Пульт дистанционного управления с подсветкой, мобильность.

Недостатки:
Не обнаружила минусов, всем довольная.

Комментарий:
Быстро охлаждает комнату 22 квадрата. Красивая подсветка для разных режимов кондиционера. Есть режим осушения. Часто пользуюсь таймером, чтоб охладить комнату в мое отсутствие.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2018
Наталья Макарова

Достоинства:
удобный в эксплуатации, энергосберегающий (класс А);
не требует удаления конденсата, это происходит автоматически; вентилятор работает на 3-х скоростях. Понравилось, что есть таймер и режим сна. Удобно перемещать на роликах с помощью специальной петли.

Недостатки:
не нашла

Комментарий:
В принципе, вещь удобная. Можно перевозить с собой. Мы брали с собой на арендованную дачу.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2018
Leonid Nikolaenkov

Достоинства:
Отлично охлаждает и сушит, несколько режимов работы, относительно тихий, удобный компактный размер, имеется пульт, таймеры: выключение/включение.

Недостатки:
За 11 месяцев не найдено.

Комментарий:
Летом на кухне стояла невыносимая жара. Довольно мощные вентиляторы не справлялись. Был нужен именно кондиционер. Этот подошёл идеально.



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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Кондиционер
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер, не требует сложной установки, работает безшумно. Легко располагается в любом подходящем месте. Работает на охлаждение.


Теги товара: мобильные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2018
Natalya Pavlova

Достоинства:
Пульт дистанционного управления с подсветкой, мобильность.

Недостатки:
Не обнаружила минусов, всем довольная.

Комментарий:
Быстро охлаждает комнату 22 квадрата. Красивая подсветка для разных режимов кондиционера. Есть режим осушения. Часто пользуюсь таймером, чтоб охладить комнату в мое отсутствие.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2018
Наталья Макарова

Достоинства:
удобный в эксплуатации, энергосберегающий (класс А);
не требует удаления конденсата, это происходит автоматически; вентилятор работает на 3-х скоростях. Понравилось, что есть таймер и режим сна. Удобно перемещать на роликах с помощью специальной петли.

Недостатки:
не нашла

Комментарий:
В принципе, вещь удобная. Можно перевозить с собой. Мы брали с собой на арендованную дачу.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2018
Leonid Nikolaenkov

Достоинства:
Отлично охлаждает и сушит, несколько режимов работы, относительно тихий, удобный компактный размер, имеется пульт, таймеры: выключение/включение.

Недостатки:
За 11 месяцев не найдено.

Комментарий:
Летом на кухне стояла невыносимая жара. Довольно мощные вентиляторы не справлялись. Был нужен именно кондиционер. Этот подошёл идеально.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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