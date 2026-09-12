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Мобильный кондиционер EcoStar DESIRE KV-DS05CH-E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный кондиционер EcoStar DESIRE KV-DS05CH-E

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Мобильный кондиционер серия DESIRE KV-DS05CH-E - фото 1
Мобильный кондиционер серия DESIRE KV-DS05CH-E - фото 2
Мобильный кондиционер серия DESIRE KV-DS05CH-E - фото 3
Мобильный кондиционер серия DESIRE KV-DS05CH-E - фото 4
Мобильный кондиционер серия DESIRE KV-DS05CH-E - фото 5
Мобильный кондиционер серия DESIRE KV-DS05CH-E - фото 6
Мобильный кондиционер серия DESIRE KV-DS05CH-E - фото 7
Мобильный кондиционер серия DESIRE KV-DS05CH-E - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный кондиционер
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
17
Макс. производительность охлаждения, кВт
1.7
Количество скоростей воздушного потока
3
  • Мобильный кондиционер серия DESIRE KV-DS05CH-E - фото 1
  • Мобильный кондиционер серия DESIRE KV-DS05CH-E - фото 2
  • Мобильный кондиционер серия DESIRE KV-DS05CH-E - фото 3
  • Мобильный кондиционер серия DESIRE KV-DS05CH-E - фото 4
  • Мобильный кондиционер серия DESIRE KV-DS05CH-E - фото 5
  • Мобильный кондиционер серия DESIRE KV-DS05CH-E - фото 6
  • Мобильный кондиционер серия DESIRE KV-DS05CH-E - фото 7
  • Мобильный кондиционер серия DESIRE KV-DS05CH-E - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697255
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Характеристики

Бренд
ECOSTAR
Тип товара
Мобильный кондиционер
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Мобильный кондиционер воздуха, Пульт дистанционного управления, Гибкий воздуховод, Впускное сопло, Выбросное сопло, Монтажная пластина (кронштейн) для окна, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
17
Макс. уровень шума, дБ
53
Макс. производительность охлаждения, кВт
1.7
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим вентиляции
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
641
Напряжение электропитания, В
220
Ширина внутреннего блока, см
32
Высота внутреннего блока, см
69
Глубина внутреннего блока, см
31
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Мобильный кондиционер EcoStar DESIRE KV-DS05CH-E

Мобильный кондиционер ECOSTAR KV-DS05CH-E - компактное климатическое устройство для охлаждения, осушения и вентиляции помещения. Минималистичный и универсальный внешний вид впишется в любой интерьер комнаты. Для удобства управления модель оснащена беспроводным пультом. Также настройка кондиционера может осуществляться с помощью электронной TOUCH панели на корпусе. Технические характеристики ECOSTAR Тип мобильный кондиционер Цвет белый/черный Рекомендуемая площадь 17 м? Тип (мощность БТЕ/BTU) 5 Тип монтажа напольный Режим осушения воздуха есть Фильтры тонкой очистки воздуха нет Кол-во скоростных режимов 2 Доп. режимы вентиляция/осушение Расход воздуха 304 м?/ч Макс. поток воздуха 304 м?/ч Габариты без упаковки 315x698x310 мм Серия DESIRE Поддержка Wi-fi нет Для системы Умный дом нет Таймер есть Max уровень шума 53 дБ Min уровень шума 52 дБ Тип хладагента R290 Режимы (охл./обогр.) охлаждение Потр. мощность при охлаждении 0.641 кВт Напряжение подключения 220 В Мощность при охлаждении 1.7 кВт Регулировка скорости вентилятора есть Вес нетто 18.5 кг Преимущества ECOSTAR Мобильный кондиционер ECOSTAR KV-DS05CH-E имеет высокий класс энергоэффективности, что гарантирует экономию электроэнергии и высокую производительность. 3 режима работы. Ультракомпактный размер позволяет кондиционеру занять минимальное место в помещении и гармонично смотреться в интерьере. Управление осуществляется с помощью электронной русифицированной панели или пульта ДУ. Таймер позволяет установить точное время включения и выключения кондиционера. Функция регулирования воздушного потока, с помощью горизонтальных и вертикальных жалюзи, позволяет направлять охлажденный воздух туда, где это больше всего необходимо. В комплект входит все, что потребуется для монтажа и корректной работы системы. Идеально подойдет для небольшой комнаты или квартиры-студии.

Отзывы о товаре Мобильный кондиционер EcoStar DESIRE KV-DS05CH-E




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Характеристики
Бренд
ECOSTAR
Тип товара
Мобильный кондиционер
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Мобильный кондиционер воздуха, Пульт дистанционного управления, Гибкий воздуховод, Впускное сопло, Выбросное сопло, Монтажная пластина (кронштейн) для окна, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
17
Макс. уровень шума, дБ
53
Макс. производительность охлаждения, кВт
1.7
Количество скоростей воздушного потока
3
Развернуть
Режим вентиляции
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
641
Напряжение электропитания, В
220
Ширина внутреннего блока, см
32
Высота внутреннего блока, см
69
Глубина внутреннего блока, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер ECOSTAR KV-DS05CH-E - компактное климатическое устройство для охлаждения, осушения и вентиляции помещения. Минималистичный и универсальный внешний вид впишется в любой интерьер комнаты. Для удобства управления модель оснащена беспроводным пультом. Также настройка кондиционера может осуществляться с помощью электронной TOUCH панели на корпусе. Технические характеристики ECOSTAR Тип мобильный кондиционер Цвет белый/черный Рекомендуемая площадь 17 м? Тип (мощность БТЕ/BTU) 5 Тип монтажа напольный Режим осушения воздуха есть Фильтры тонкой очистки воздуха нет Кол-во скоростных режимов 2 Доп. режимы вентиляция/осушение Расход воздуха 304 м?/ч Макс. поток воздуха 304 м?/ч Габариты без упаковки 315x698x310 мм Серия DESIRE Поддержка Wi-fi нет Для системы Умный дом нет Таймер есть Max уровень шума 53 дБ Min уровень шума 52 дБ Тип хладагента R290 Режимы (охл./обогр.) охлаждение Потр. мощность при охлаждении 0.641 кВт Напряжение подключения 220 В Мощность при охлаждении 1.7 кВт Регулировка скорости вентилятора есть Вес нетто 18.5 кг Преимущества ECOSTAR Мобильный кондиционер ECOSTAR KV-DS05CH-E имеет высокий класс энергоэффективности, что гарантирует экономию электроэнергии и высокую производительность. 3 режима работы. Ультракомпактный размер позволяет кондиционеру занять минимальное место в помещении и гармонично смотреться в интерьере. Управление осуществляется с помощью электронной русифицированной панели или пульта ДУ. Таймер позволяет установить точное время включения и выключения кондиционера. Функция регулирования воздушного потока, с помощью горизонтальных и вертикальных жалюзи, позволяет направлять охлажденный воздух туда, где это больше всего необходимо. В комплект входит все, что потребуется для монтажа и корректной работы системы. Идеально подойдет для небольшой комнаты или квартиры-студии.
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Отзывы


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