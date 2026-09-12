Мобильный кондиционер EcoStar DESIRE KV-DS05CH-E
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Характеристики
Описание товара Мобильный кондиционер EcoStar DESIRE KV-DS05CH-E
Мобильный кондиционер ECOSTAR KV-DS05CH-E - компактное климатическое устройство для охлаждения, осушения и вентиляции помещения. Минималистичный и универсальный внешний вид впишется в любой интерьер комнаты. Для удобства управления модель оснащена беспроводным пультом. Также настройка кондиционера может осуществляться с помощью электронной TOUCH панели на корпусе. Технические характеристики ECOSTAR Тип мобильный кондиционер Цвет белый/черный Рекомендуемая площадь 17 м? Тип (мощность БТЕ/BTU) 5 Тип монтажа напольный Режим осушения воздуха есть Фильтры тонкой очистки воздуха нет Кол-во скоростных режимов 2 Доп. режимы вентиляция/осушение Расход воздуха 304 м?/ч Макс. поток воздуха 304 м?/ч Габариты без упаковки 315x698x310 мм Серия DESIRE Поддержка Wi-fi нет Для системы Умный дом нет Таймер есть Max уровень шума 53 дБ Min уровень шума 52 дБ Тип хладагента R290 Режимы (охл./обогр.) охлаждение Потр. мощность при охлаждении 0.641 кВт Напряжение подключения 220 В Мощность при охлаждении 1.7 кВт Регулировка скорости вентилятора есть Вес нетто 18.5 кг Преимущества ECOSTAR Мобильный кондиционер ECOSTAR KV-DS05CH-E имеет высокий класс энергоэффективности, что гарантирует экономию электроэнергии и высокую производительность. 3 режима работы. Ультракомпактный размер позволяет кондиционеру занять минимальное место в помещении и гармонично смотреться в интерьере. Управление осуществляется с помощью электронной русифицированной панели или пульта ДУ. Таймер позволяет установить точное время включения и выключения кондиционера. Функция регулирования воздушного потока, с помощью горизонтальных и вертикальных жалюзи, позволяет направлять охлажденный воздух туда, где это больше всего необходимо. В комплект входит все, что потребуется для монтажа и корректной работы системы. Идеально подойдет для небольшой комнаты или квартиры-студии.
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